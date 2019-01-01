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Лучанка Яна Беломоіна виборола «бронзу» на етапі Кубка світу з маунтинбайку

Лучанка Яна Беломоіна виборола «бронзу» на етапі Кубка світу з маунтинбайку
Велосипедистка з Луцька Яна Беломоіна посіла третє місце на першому етапі Кубка світу з маунтинбайку.

Про це пише Кореспондент.

Українська велосипедистка Яна Беломоіна успішно розпочала новий сезон. Вона посіла третє місце на першому етапі Кубка світу з маунтинбайку в дисципліні крос-кантрі, який пройшов в німецькому місті Альбштадт.

Перемогла на першому етапі американка Кейт Кортні, випередивши на 49 секунд швейцарку Йоланду Нефф, а нашу Яну Беломоіну - на 1.31.

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Теги: спорт, Луцьк, лучанка, Яна Беломоіна
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