Лучанка Яна Беломоіна виборола «бронзу» на етапі Кубка світу з маунтинбайку
Сьогодні, 11:39
Велосипедистка з Луцька Яна Беломоіна посіла третє місце на першому етапі Кубка світу з маунтинбайку.
Про це пише Кореспондент.
Українська велосипедистка Яна Беломоіна успішно розпочала новий сезон. Вона посіла третє місце на першому етапі Кубка світу з маунтинбайку в дисципліні крос-кантрі, який пройшов в німецькому місті Альбштадт.
Перемогла на першому етапі американка Кейт Кортні, випередивши на 49 секунд швейцарку Йоланду Нефф, а нашу Яну Беломоіну - на 1.31.
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Про це пише Кореспондент.
Українська велосипедистка Яна Беломоіна успішно розпочала новий сезон. Вона посіла третє місце на першому етапі Кубка світу з маунтинбайку в дисципліні крос-кантрі, який пройшов в німецькому місті Альбштадт.
Перемогла на першому етапі американка Кейт Кортні, випередивши на 49 секунд швейцарку Йоланду Нефф, а нашу Яну Беломоіну - на 1.31.
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