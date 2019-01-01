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На Волині автомобіль влетів у будинок: деталі

На Волині автомобіль влетів у будинок: деталі
На одній із вулиць Каменя-Каширського автомобіль BMW врізався у будинок.

Деталі інциденту повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, інцидент трапився зранку 20 травня.

Трьох пасажирів транспортного засобу госпіталізували. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліція розпочала кримінальне провадження.

Автопригода сталася близько другої години ночі. За кермом автомобіля перебував 22-річний житель цього ж райцентру. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням та врізався у будинок.

Внаслідок ДТП постраждали водій та троє пасажирів транспортного засобу. Пасажирів госпіталізували, водій, після огляду лікарів, від госпіталізації відмовився.

Правоохоронці вилучили транспортний засіб та помістили його на арештмайданчик.

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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