На Волині автомобіль влетів у будинок: деталі

На одній із вулиць Каменя-Каширського автомобіль BMW врізався у будинок.Деталі інциденту повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо,Трьох пасажирів транспортного засобу госпіталізували. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліція розпочала кримінальне провадження.Автопригода сталася близько другої години ночі. За кермом автомобіля перебував 22-річний житель цього ж райцентру. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням та врізався у будинок.Внаслідок ДТП постраждали водій та троє пасажирів транспортного засобу. Пасажирів госпіталізували, водій, після огляду лікарів, від госпіталізації відмовився.Правоохоронці вилучили транспортний засіб та помістили його на арештмайданчик.