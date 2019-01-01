У Луцьку «на гарячому» спіймали крадія. ФОТО
Сьогодні, 09:55
У Луцьку на вулиці Гордіюк двоє чоловіків намагались пограбувати автівку.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Вранці 21 травня екіпажу патрульних у Луцьку надійшло повідомлення, що заявник помітив двох підозрілих осіб біля чужого автомобіля по вулиці Гордіюк.
Побачивши його, ті почали втікати, схопивши кілька ящиків з інструментами з багажника, однак при втечі викинули їх.
Заявник вказав патрульним напрямок, куди побігли невідомі.
Оперативно відреагувавши, інспектори виявили в одному з під’їздів по вулиці Конякіна чоловіка, який підходив по орієнтуванню.
23-річного підозрюваного затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Вранці 21 травня екіпажу патрульних у Луцьку надійшло повідомлення, що заявник помітив двох підозрілих осіб біля чужого автомобіля по вулиці Гордіюк.
Побачивши його, ті почали втікати, схопивши кілька ящиків з інструментами з багажника, однак при втечі викинули їх.
Заявник вказав патрульним напрямок, куди побігли невідомі.
Оперативно відреагувавши, інспектори виявили в одному з під’їздів по вулиці Конякіна чоловіка, який підходив по орієнтуванню.
23-річного підозрюваного затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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