У Луцьку «на гарячому» спіймали крадія. ФОТО

У Луцьку на вулиці Гордіюк двоє чоловіків намагались пограбувати автівку.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Вранці 21 травня екіпажу патрульних у Луцьку надійшло повідомлення, що заявник помітив двох підозрілих осіб біля чужого автомобіля по вулиці Гордіюк.Побачивши його, ті почали втікати, схопивши кілька ящиків з інструментами з багажника, однак при втечі викинули їх.Заявник вказав патрульним напрямок, куди побігли невідомі.Оперативно відреагувавши, інспектори виявили в одному з під’їздів по вулиці Конякіна чоловіка, який підходив по орієнтуванню.23-річного підозрюваного затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.