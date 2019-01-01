Лучанин, якого декілька днів розшукувала родина, знайшовся

Ігор Жайворон, якого розшукували кілька днів, – у лікарні в Липинах.



Про це



Нагадаємо, чоловік зник ще 16 травня.



44-річний чоловік уже тиждень знаходиться у психіатричному відділенні №5.



Як повідомили у лікарні, чоловік йшов пішки з Любомля до сестри, дорогою знепритомнів і його доправили до лікарні в Липинах, у якій він лікується постійно. Його життю і здоров'ю нічого не загрожує.



Окрім того, лікарі повідомили, що не могли зв'язатися із рідними чоловіка. Журналісти змогли додзвонитися до сестри і повідомили про місцезнаходження її брата.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин, якого розшукували кілька днів, – у лікарні в Липинах.Про це Волинським Новинам повідомила працівниця Волинської обласної психіатричної лікарні №1.Нагадаємо,44-річний чоловік уже тиждень знаходиться у психіатричному відділенні №5.Як повідомили у лікарні, чоловік йшов пішки з Любомля до сестри, дорогою знепритомнів і його доправили до лікарні в Липинах, у якій він лікується постійно. Його життю і здоров'ю нічого не загрожує.Окрім того, лікарі повідомили, що не могли зв'язатися із рідними чоловіка. Журналісти змогли додзвонитися до сестри і повідомили про місцезнаходження її брата.

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