Лучанин, якого декілька днів розшукувала родина, знайшовся
Сьогодні, 15:55
Лучанин Ігор Жайворон, якого розшукували кілька днів, – у лікарні в Липинах.
Про це Волинським Новинам повідомила працівниця Волинської обласної психіатричної лікарні №1.
Нагадаємо, чоловік зник ще 16 травня.
44-річний чоловік уже тиждень знаходиться у психіатричному відділенні №5.
Як повідомили у лікарні, чоловік йшов пішки з Любомля до сестри, дорогою знепритомнів і його доправили до лікарні в Липинах, у якій він лікується постійно. Його життю і здоров'ю нічого не загрожує.
Окрім того, лікарі повідомили, що не могли зв'язатися із рідними чоловіка. Журналісти змогли додзвонитися до сестри і повідомили про місцезнаходження її брата.
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Про це Волинським Новинам повідомила працівниця Волинської обласної психіатричної лікарні №1.
Нагадаємо, чоловік зник ще 16 травня.
44-річний чоловік уже тиждень знаходиться у психіатричному відділенні №5.
Як повідомили у лікарні, чоловік йшов пішки з Любомля до сестри, дорогою знепритомнів і його доправили до лікарні в Липинах, у якій він лікується постійно. Його життю і здоров'ю нічого не загрожує.
Окрім того, лікарі повідомили, що не могли зв'язатися із рідними чоловіка. Журналісти змогли додзвонитися до сестри і повідомили про місцезнаходження її брата.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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