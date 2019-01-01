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Лучанин, якого декілька днів розшукувала родина, знайшовся

Лучанин, якого декілька днів розшукувала родина, знайшовся
Лучанин Ігор Жайворон, якого розшукували кілька днів, – у лікарні в Липинах.

Про це Волинським Новинам повідомила працівниця Волинської обласної психіатричної лікарні №1.

Нагадаємо, чоловік зник ще 16 травня.

44-річний чоловік уже тиждень знаходиться у психіатричному відділенні №5.

Як повідомили у лікарні, чоловік йшов пішки з Любомля до сестри, дорогою знепритомнів і його доправили до лікарні в Липинах, у якій він лікується постійно. Його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Окрім того, лікарі повідомили, що не могли зв'язатися із рідними чоловіка. Журналісти змогли додзвонитися до сестри і повідомили про місцезнаходження її брата.

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Теги: розшук, Луцьк
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