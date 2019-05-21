У Верховній Раді зареєстрували законопроект про легалізацію медичного канабісу
Сьогодні, 16:12
Понад 50 депутатів з різних фракцій зареєстрували у Верховній Раді законопроект №10313, який передбачає легалізацію обороту медичного канабісу.
Про це, посилаючись на сайт ВР, пише УП.
Наразі текст законопроекту на сайті Верховної Ради відсутній.
Законопроект розроблено на виконання відповідної петиції за легалізацію медичного канабісу, яку зареєстрували на сайті Ради 30 січня 2019 року.
Відзначається, що за 42 дні петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
Українська асоціація медканабісу вважає, що відсутність доступу до марихуани "порушує конституційне право близько 2 млн громадян на життя і доступ до ефективного лікування".
Петиція вимагає врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісом при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.
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Про це, посилаючись на сайт ВР, пише УП.
Наразі текст законопроекту на сайті Верховної Ради відсутній.
Законопроект розроблено на виконання відповідної петиції за легалізацію медичного канабісу, яку зареєстрували на сайті Ради 30 січня 2019 року.
Відзначається, що за 42 дні петиція набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
Українська асоціація медканабісу вважає, що відсутність доступу до марихуани "порушує конституційне право близько 2 млн громадян на життя і доступ до ефективного лікування".
Петиція вимагає врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісом при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту і ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу і багатьох інших важких хвороб.
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