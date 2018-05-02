вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Електронна система для голосування Луцькій райраді обійшлася у понад 260 тисяч

Електронна система для голосування Луцькій райраді обійшлася у понад 260 тисяч
Система поіменного електронного голосування «Голос», а також її встановлення, обійшлись для Луцької районної ради у понад 260 тисяч гривень.

Про це йдеться у звіті про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Луцькому районі на 2016 – 2018 роки, який оприлюднили на сайті райради 20 травня, - пишуть Волинські новини.

Згідно зі звітом, придбання системи електронного голосування «Голос» для Луцької районної ради та відповідного обладнання для її обслуговування, обійшлося бюджету в 262 тисячі гривень. Зокрема, придбання телекомунікаційної шафи – 23 тисячі 140 гривень; налаштування СЕГ «Голос» та створення локальної мережі – 36 тисяч 500 гривень; закупівля проекційного екрану – 3 тисячі 263 гривень.

Окрім цього, закупівля планшетів для депутатів обійшлася в 128 тисяч 345 гривень; закупівля ББЖ, ноутбуків, принтера, мишки та проектора – 31 тисяча 393 гривень; облаштування робочих місць депутатів – ще 27 тисяч 370 гривень.

Разом із тим, модернізація та налаштування системи електронного голосування «Голос» вартувала 12 тисяч 100 гривень.

Усього на виконання заходів Програми протягом 2016 - 2018 року витрачили 679 тисяч 728 гривень.

Окрім коштів, витрачених на встановлення і обслуговування системи поіменного голосування «Голос», у райраді 112 тисяч 398 гривень витратили на придбання презентаційних та подарункових матеріалів (буклети, блокноти, сувеніри, медалі, дипломи, столові комплекти, ручки, пакети, кружки та інше).

Організація та проведення зустрічей в рамках міжнародного співробітництва (харчування та проживання делегацій з Польщі, проведення екскурсії, послуги пасажирських перевезень) обійшлась районному бюджету в понад 90 тисяч гривень.

Проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування – 8 000 гривень; придбання комп’ютерної та оргтехніки для районної ради (принтер, миша, монітор, клавіатура) – 8 005 гривень; придбання презентаційних та подарункових матеріалів (буклети, сувеніри, вимпели, подяки, знак району та ін.) – 180 тисяч 470 гривень.

Натомість, проведення заходів до Дня захисника України (виготовлення банера та його монтаж, харчування учасників АТО) обійшлося районній казні в суму 18 тисяч 198 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: система для голосування, Голос, Луцька районна рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сільська рада без тендера купила авто за півмільйона гривень
Сьогодні, 01:35
Електронна система для голосування Луцькій райраді обійшлася у понад 260 тисяч
Сьогодні, 00:40
22 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські веслувальники здобули«золото» та «срібло» на чемпіонаті України
21 травень, 23:39
У Володимирі-Волинському думають, як вирішити проблему з безпритульними собаками
21 травень, 22:46
Схожі новини
Теща-підприємець і зарплата: голова Луцької райради показав статки Теща-підприємець і зарплата: голова Луцької райради показав статки
02 травень, 2018, 17:00
Скандальну волинську фірму підозрюють у «дерибані» 7 мільйонів Скандальну волинську фірму підозрюють у «дерибані» 7 мільйонів
03 березень, 2017, 11:56
Луцька райрада розширила повноваження скандального підприємства Луцька райрада розширила повноваження скандального підприємства
31 січень, 2017, 11:53
Луцька райрада платить «сумнівному» підприємству за фактично не виконані роботи? Луцька райрада платить «сумнівному» підприємству за фактично не виконані роботи?
30 січень, 2017, 14:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сільська рада без тендера купила авто за півмільйона гривень
Сьогодні, 01:35
 0
Електронна система для голосування Луцькій райраді обійшлася у понад 260 тисяч
Сьогодні, 00:40
 0
22 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинські веслувальники здобули«золото» та «срібло» на чемпіонаті України
21 травень, 23:39
 0
У Володимирі-Волинському думають, як вирішити проблему з безпритульними собаками
21 травень, 22:46
 0
Медіа
відео
1/8