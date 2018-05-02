Електронна система для голосування Луцькій райраді обійшлася у понад 260 тисяч
Сьогодні, 00:40
Система поіменного електронного голосування «Голос», а також її встановлення, обійшлись для Луцької районної ради у понад 260 тисяч гривень.
Про це йдеться у звіті про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Луцькому районі на 2016 – 2018 роки, який оприлюднили на сайті райради 20 травня, - пишуть Волинські новини.
Згідно зі звітом, придбання системи електронного голосування «Голос» для Луцької районної ради та відповідного обладнання для її обслуговування, обійшлося бюджету в 262 тисячі гривень. Зокрема, придбання телекомунікаційної шафи – 23 тисячі 140 гривень; налаштування СЕГ «Голос» та створення локальної мережі – 36 тисяч 500 гривень; закупівля проекційного екрану – 3 тисячі 263 гривень.
Окрім цього, закупівля планшетів для депутатів обійшлася в 128 тисяч 345 гривень; закупівля ББЖ, ноутбуків, принтера, мишки та проектора – 31 тисяча 393 гривень; облаштування робочих місць депутатів – ще 27 тисяч 370 гривень.
Разом із тим, модернізація та налаштування системи електронного голосування «Голос» вартувала 12 тисяч 100 гривень.
Усього на виконання заходів Програми протягом 2016 - 2018 року витрачили 679 тисяч 728 гривень.
Окрім коштів, витрачених на встановлення і обслуговування системи поіменного голосування «Голос», у райраді 112 тисяч 398 гривень витратили на придбання презентаційних та подарункових матеріалів (буклети, блокноти, сувеніри, медалі, дипломи, столові комплекти, ручки, пакети, кружки та інше).
Організація та проведення зустрічей в рамках міжнародного співробітництва (харчування та проживання делегацій з Польщі, проведення екскурсії, послуги пасажирських перевезень) обійшлась районному бюджету в понад 90 тисяч гривень.
Проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування – 8 000 гривень; придбання комп’ютерної та оргтехніки для районної ради (принтер, миша, монітор, клавіатура) – 8 005 гривень; придбання презентаційних та подарункових матеріалів (буклети, сувеніри, вимпели, подяки, знак району та ін.) – 180 тисяч 470 гривень.
Натомість, проведення заходів до Дня захисника України (виготовлення банера та його монтаж, харчування учасників АТО) обійшлося районній казні в суму 18 тисяч 198 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у звіті про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Луцькому районі на 2016 – 2018 роки, який оприлюднили на сайті райради 20 травня, - пишуть Волинські новини.
Згідно зі звітом, придбання системи електронного голосування «Голос» для Луцької районної ради та відповідного обладнання для її обслуговування, обійшлося бюджету в 262 тисячі гривень. Зокрема, придбання телекомунікаційної шафи – 23 тисячі 140 гривень; налаштування СЕГ «Голос» та створення локальної мережі – 36 тисяч 500 гривень; закупівля проекційного екрану – 3 тисячі 263 гривень.
Окрім цього, закупівля планшетів для депутатів обійшлася в 128 тисяч 345 гривень; закупівля ББЖ, ноутбуків, принтера, мишки та проектора – 31 тисяча 393 гривень; облаштування робочих місць депутатів – ще 27 тисяч 370 гривень.
Разом із тим, модернізація та налаштування системи електронного голосування «Голос» вартувала 12 тисяч 100 гривень.
Усього на виконання заходів Програми протягом 2016 - 2018 року витрачили 679 тисяч 728 гривень.
Окрім коштів, витрачених на встановлення і обслуговування системи поіменного голосування «Голос», у райраді 112 тисяч 398 гривень витратили на придбання презентаційних та подарункових матеріалів (буклети, блокноти, сувеніри, медалі, дипломи, столові комплекти, ручки, пакети, кружки та інше).
Організація та проведення зустрічей в рамках міжнародного співробітництва (харчування та проживання делегацій з Польщі, проведення екскурсії, послуги пасажирських перевезень) обійшлась районному бюджету в понад 90 тисяч гривень.
Проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування – 8 000 гривень; придбання комп’ютерної та оргтехніки для районної ради (принтер, миша, монітор, клавіатура) – 8 005 гривень; придбання презентаційних та подарункових матеріалів (буклети, сувеніри, вимпели, подяки, знак району та ін.) – 180 тисяч 470 гривень.
Натомість, проведення заходів до Дня захисника України (виготовлення банера та його монтаж, харчування учасників АТО) обійшлося районній казні в суму 18 тисяч 198 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Електронна система для голосування Луцькій райраді обійшлася у понад 260 тисяч
Сьогодні, 00:40
22 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00