Електронна система для голосування Луцькій райраді обійшлася у понад 260 тисяч





Про це йдеться у звіті про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Луцькому районі на 2016 – 2018 роки, який оприлюднили на сайті райради 20 травня, - пишуть



Згідно зі звітом, придбання системи електронного голосування «Голос» для Луцької районної ради та відповідного обладнання для її обслуговування, обійшлося бюджету в 262 тисячі гривень. Зокрема, придбання телекомунікаційної шафи – 23 тисячі 140 гривень; налаштування СЕГ «Голос» та створення локальної мережі – 36 тисяч 500 гривень; закупівля проекційного екрану – 3 тисячі 263 гривень.



Окрім цього, закупівля планшетів для депутатів обійшлася в 128 тисяч 345 гривень; закупівля ББЖ, ноутбуків, принтера, мишки та проектора – 31 тисяча 393 гривень; облаштування робочих місць депутатів – ще 27 тисяч 370 гривень.



Разом із тим, модернізація та налаштування системи електронного голосування «Голос» вартувала 12 тисяч 100 гривень.



Усього на виконання заходів Програми протягом 2016 - 2018 року витрачили 679 тисяч 728 гривень.



Окрім коштів, витрачених на встановлення і обслуговування системи поіменного голосування «Голос», у райраді 112 тисяч 398 гривень витратили на придбання презентаційних та подарункових матеріалів (буклети, блокноти, сувеніри, медалі, дипломи, столові комплекти, ручки, пакети, кружки та інше).



Організація та проведення зустрічей в рамках міжнародного співробітництва (харчування та проживання делегацій з Польщі, проведення екскурсії, послуги пасажирських перевезень) обійшлась районному бюджету в понад 90 тисяч гривень.



Проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування – 8 000 гривень; придбання комп’ютерної та оргтехніки для районної ради (принтер, миша, монітор, клавіатура) – 8 005 гривень; придбання презентаційних та подарункових матеріалів (буклети, сувеніри, вимпели, подяки, знак району та ін.) – 180 тисяч 470 гривень.



Натомість, проведення заходів до Дня захисника України (виготовлення банера та його монтаж, харчування учасників АТО) обійшлося районній казні в суму 18 тисяч 198 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Система поіменного електронного голосування «Голос», а також її встановлення, обійшлись для Луцької районної ради у понад 260 тисяч гривень.Про це йдеться у звіті про виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Луцькому районі на 2016 – 2018 роки, який оприлюднили на сайті райради 20 травня, - пишуть Волинські новини Згідно зі звітом, придбання системи електронного голосування «Голос» для Луцької районної ради та відповідного обладнання для її обслуговування, обійшлося бюджету в 262 тисячі гривень. Зокрема, придбання телекомунікаційної шафи – 23 тисячі 140 гривень; налаштування СЕГ «Голос» та створення локальної мережі – 36 тисяч 500 гривень; закупівля проекційного екрану – 3 тисячі 263 гривень.Окрім цього, закупівля планшетів для депутатів обійшлася в 128 тисяч 345 гривень; закупівля ББЖ, ноутбуків, принтера, мишки та проектора – 31 тисяча 393 гривень; облаштування робочих місць депутатів – ще 27 тисяч 370 гривень.Разом із тим, модернізація та налаштування системи електронного голосування «Голос» вартувала 12 тисяч 100 гривень.Усього на виконання заходів Програми протягом 2016 - 2018 року витрачили 679 тисяч 728 гривень.Окрім коштів, витрачених на встановлення і обслуговування системи поіменного голосування «Голос», у райраді 112 тисяч 398 гривень витратили на придбання презентаційних та подарункових матеріалів (буклети, блокноти, сувеніри, медалі, дипломи, столові комплекти, ручки, пакети, кружки та інше).Організація та проведення зустрічей в рамках міжнародного співробітництва (харчування та проживання делегацій з Польщі, проведення екскурсії, послуги пасажирських перевезень) обійшлась районному бюджету в понад 90 тисяч гривень.Проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування – 8 000 гривень; придбання комп’ютерної та оргтехніки для районної ради (принтер, миша, монітор, клавіатура) – 8 005 гривень; придбання презентаційних та подарункових матеріалів (буклети, сувеніри, вимпели, подяки, знак району та ін.) – 180 тисяч 470 гривень.Натомість, проведення заходів до Дня захисника України (виготовлення банера та його монтаж, харчування учасників АТО) обійшлося районній казні в суму 18 тисяч 198 гривень.

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