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На Волині сільська рада без тендера купила авто за півмільйона гривень

На Волині сільська рада без тендера купила авто за півмільйона гривень
Сільрада на Волині без проведення відкритих торгів купила автомобіль Renault Duster вартістю 499,5 тисячі гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Прокурори з'ясували, що у березні 2019 року Жидичинська сільська рада, всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», який застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тис грн, оголосила проведення «допорогової закупівлі» із придбання автомобіля очікуваною вартістю 500 тис. грн.

За її результатами, замовник без проведення відкритих торгів 08 травня 2019 уклав договір про придбання у місцевого підприємця автомобіля Renault Duster вартістю 499,5 тис. грн.

При цьому, Жидичинська сільрада не лише неправильно визначила процедуру закупівлі, але й не внесла відповідні зміни, які стосуються її проведення, до річного плану закупівель, чим також порушила вимоги закону.

16 травня сільрада уклала додаткову угоду про розірвання договору у зв'язку із допущенням порушень Закону України "Про публічні закупівлі", які не можуть бути усунуті.

Відтак вдалося попередити незаконне використання коштів місцевого бюджету на суму 499,5 тис грн.

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Теги: сільська рада, автомобіль, прокуратура, тендер
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