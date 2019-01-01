Де у Луцьку не буде світла у четвер, 23 травня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Зокрема, світла не буде:



09:30-17:00 - вул. Лисенка, Трутовського, Донцова,пров. 1-й Трутовського, 2-й Трутовського, 3-й Трутовського;



09:30-12:30 - просп. Перемоги, 22, 26, 28, 34.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 23 травня, буде тимчасово припинене електропостачання за деякими адресами.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Зокрема, світла не буде:09:30-17:00 - вул. Лисенка, Трутовського, Донцова,пров. 1-й Трутовського, 2-й Трутовського, 3-й Трутовського;09:30-12:30 - просп. Перемоги, 22, 26, 28, 34.

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