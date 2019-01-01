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Де у Луцьку не буде світла у четвер, 23 травня

Де у Луцьку не буде світла у четвер, 23 травня
У четвер, 23 травня, буде тимчасово припинене електропостачання за деякими адресами.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Зокрема, світла не буде:

09:30-17:00 - вул. Лисенка, Трутовського, Донцова,пров. 1-й Трутовського, 2-й Трутовського, 3-й Трутовського;

09:30-12:30 - просп. Перемоги, 22, 26, 28, 34.

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Теги: світло, відключення, Луцьк
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