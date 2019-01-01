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Найдешевше в Україні сало – на Волині

Найдешевше в Україні сало – на Волині
Середні споживчі ціни на сало в Україні становлять 75,71 гривень за кілограм продукту. Найдорожче продають сало у Києві, найдешевше — на Волині.

Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у Києві в квітні вартість сала становила 115,7 гривень за кілограм, у Волинській області — 51,2 гривень за кілограм.

Не дешево коштує сало у Київській області — 89 гривень за кілограм.

Купити сало відносно недорого можна у Тернопільській та Хмельницькій областях — там 1 кг продукту обійдеться у 52 та 60 гривень відповідно.

Зауважимо, за словами депутата Сергія Тригубенка, в Україні свинина вже коштує дорожче, аніж у магазинах ЄС.

Серед факторів, які зумовили таку сумну картину: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС), каже політик.


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Теги: ціни, сало, продукти
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Коментарі 1
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Грубе сало - від 80грн. за 1кг.
Бочок - від 90-100грн. за 1кг.
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