Найдешевше в Україні сало – на Волині
Сьогодні, 17:58
Середні споживчі ціни на сало в Україні становлять 75,71 гривень за кілограм продукту. Найдорожче продають сало у Києві, найдешевше — на Волині.
Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у Києві в квітні вартість сала становила 115,7 гривень за кілограм, у Волинській області — 51,2 гривень за кілограм.
Не дешево коштує сало у Київській області — 89 гривень за кілограм.
Купити сало відносно недорого можна у Тернопільській та Хмельницькій областях — там 1 кг продукту обійдеться у 52 та 60 гривень відповідно.
Зауважимо, за словами депутата Сергія Тригубенка, в Україні свинина вже коштує дорожче, аніж у магазинах ЄС.
Серед факторів, які зумовили таку сумну картину: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС), каже політик.
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Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у Києві в квітні вартість сала становила 115,7 гривень за кілограм, у Волинській області — 51,2 гривень за кілограм.
Не дешево коштує сало у Київській області — 89 гривень за кілограм.
Купити сало відносно недорого можна у Тернопільській та Хмельницькій областях — там 1 кг продукту обійдеться у 52 та 60 гривень відповідно.
Зауважимо, за словами депутата Сергія Тригубенка, в Україні свинина вже коштує дорожче, аніж у магазинах ЄС.
Серед факторів, які зумовили таку сумну картину: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС), каже політик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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