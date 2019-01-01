Найдешевше в Україні сало – на Волині





Про це свідчать дані Держстатистики, передає



Так, у Києві в квітні вартість сала становила 115,7 гривень за кілограм, у Волинській області — 51,2 гривень за кілограм.



Не дешево коштує сало у Київській області — 89 гривень за кілограм.



Купити сало відносно недорого можна у Тернопільській та Хмельницькій областях — там 1 кг продукту обійдеться у 52 та 60 гривень відповідно.



Зауважимо, за словами депутата Сергія Тригубенка, в Україні свинина вже коштує дорожче, аніж у магазинах ЄС.



Серед факторів, які зумовили таку сумну картину: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС), каже політик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середні споживчі ціни на сало в Україні становлять 75,71 гривень за кілограм продукту. Найдорожче продають сало у Києві, найдешевше — на Волині.Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН Так, у Києві в квітні вартість сала становила 115,7 гривень за кілограм, у Волинській області — 51,2 гривень за кілограм.Не дешево коштує сало у Київській області — 89 гривень за кілограм.Купити сало відносно недорого можна у Тернопільській та Хмельницькій областях — там 1 кг продукту обійдеться у 52 та 60 гривень відповідно.Зауважимо, за словами депутата, в Україні свинина вже коштує дорожче, аніж у магазинах ЄС.Серед факторів, які зумовили таку сумну картину: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС), каже політик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію