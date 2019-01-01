У Луцьку судили чоловіка, який обкрадав храми





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Так, з серпня по вересень 2018 року волинянин здійснив низку злочинів. Зокрема, викрав велосипеди поблизу Луцького СІЗО, Луцької міської ради, залізничного вокзалу та РЦ «Промінь».



Також чоловік вчинив низку крадіжок у храмах: у жіночому монастирі святого Василія Великого Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, в Кафедральному соборі та у Лютеранській кірсі. Зазначимо, що в цих храмах сума вкраденого становила від 300 до півтори тисячі гривень. Натомість в храмі, назва якого не вказана у судовому рішенні, волинянин вкрав 5,5 тис. грн, а також вироби з золота і срібла на суму 48,5 тис. грн.



До слова, обвинувачений незаконно зберігав бойові патрони та придбаний мисливський ніж.



Сам чоловік свою вину у вчиненні злочинів визнав, зазначивши, що частково відшкодував збитки. Він щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.



Таким чином, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець села Підгайці, що поблизу Луцька, обкрадав храми в обласному центрі Волині. Також чоловік не гребував красти і велосипеди, до того ж злочинець зберігав бойові патрони та носив при собі мисливський ніж.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Так, з серпня по вересень 2018 року волинянин здійснив низку злочинів. Зокрема, викрав велосипеди поблизу Луцького СІЗО, Луцької міської ради, залізничного вокзалу та РЦ «Промінь».Також чоловік вчинив низку крадіжок у храмах: у жіночому монастирі святого Василія Великого Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, в Кафедральному соборі та у Лютеранській кірсі. Зазначимо, що в цих храмах сума вкраденого становила від 300 до півтори тисячі гривень. Натомість в храмі, назва якого не вказана у судовому рішенні, волинянин вкрав 5,5 тис. грн, а також вироби з золота і срібла на суму 48,5 тис. грн.До слова, обвинувачений незаконно зберігав бойові патрони та придбаний мисливський ніж.Сам чоловік свою вину у вчиненні злочинів визнав, зазначивши, що частково відшкодував збитки. Він щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.Таким чином, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі.

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