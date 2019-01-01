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Курс валют у Луцьку на 24 травня

Курс валют у Луцьку на 24 травня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,290, а продаж - 26,350.

Євро при купівлі становить - 29,330, продажу - 29,400.

Курс російського рубля: купівля - 0,401, продаж - 0,405.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6,720, продаж - 6,815.

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Теги: курс валют, Луцьк
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