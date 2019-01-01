Лучан запрошують на концерт молодої композиторки
Сьогодні, 20:16
У Палаці культури міста Луцька відбудеться концерт композиторки Марії Арестович.
«Цей концерт – дебютний», – каже дівчина.
Формат концерту – заперечення типової пострадянської традиції, спроба знайомства через музику і безпосереднє спілкування з аудиторією.
«Еклектичне поєднання сучасної, джазової та української музичних традицій», – описує свою творчість Марія.
Довідково:
Марія Арестович закінчує ВККіМ імені Ігоря Стравінського, з дитинства пише власні твори. Лауреатка Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, де презентувала свою творчість.
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«Цей концерт – дебютний», – каже дівчина.
Формат концерту – заперечення типової пострадянської традиції, спроба знайомства через музику і безпосереднє спілкування з аудиторією.
«Еклектичне поєднання сучасної, джазової та української музичних традицій», – описує свою творчість Марія.
Довідково:
Марія Арестович закінчує ВККіМ імені Ігоря Стравінського, з дитинства пише власні твори. Лауреатка Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, де презентувала свою творчість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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