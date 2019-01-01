Лучан запрошують на концерт молодої композиторки

Марії Арестович.



«Цей концерт – дебютний», – каже дівчина.



Формат концерту – заперечення типової пострадянської традиції, спроба знайомства через музику і безпосереднє спілкування з аудиторією.



«Еклектичне поєднання сучасної, джазової та української музичних традицій», – описує свою творчість Марія.



Довідково:



Марія Арестович закінчує ВККіМ імені Ігоря Стравінського, з дитинства пише власні твори. Лауреатка Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, де презентувала свою творчість.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Палаці культури міста Луцька відбудеться концерт композиторки«Цей концерт – дебютний», – каже дівчина.Формат концерту – заперечення типової пострадянської традиції, спроба знайомства через музику і безпосереднє спілкування з аудиторією.«Еклектичне поєднання сучасної, джазової та української музичних традицій», – описує свою творчість Марія.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію