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Лучан запрошують на концерт молодої композиторки

Лучан запрошують на концерт молодої композиторки
У Палаці культури міста Луцька відбудеться концерт композиторки Марії Арестович.

«Цей концерт – дебютний», – каже дівчина.

Формат концерту – заперечення типової пострадянської традиції, спроба знайомства через музику і безпосереднє спілкування з аудиторією.

«Еклектичне поєднання сучасної, джазової та української музичних традицій», – описує свою творчість Марія.

Довідково:

Марія Арестович закінчує ВККіМ імені Ігоря Стравінського, з дитинства пише власні твори. Лауреатка Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, де презентувала свою творчість.
Лучан запрошують на концерт молодої композиторки

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Теги: концерт, Луцьк
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