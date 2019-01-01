Жителі волинського міста навели лад поблизу ставка. ФОТО
Сьогодні, 15:12
У Рожищі місцеві жителі облагородили узбережжя ставка.
Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook рожищанка Аліна Кривов'язюк, – пише Район.Рожище.
«Хлопці готуються до літа. Ось так просто взялись доглядати ставок і прилеглу територію. І напевно приємно всім, коли навкруги чисто і доглянуто. Вчіться», – пише жінка.
Тож тепер потішитись доглянутою територією можна у парку біля Стиру та навпроти гуртожитку Рожищенського технікуму.
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Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook рожищанка Аліна Кривов'язюк, – пише Район.Рожище.
«Хлопці готуються до літа. Ось так просто взялись доглядати ставок і прилеглу територію. І напевно приємно всім, коли навкруги чисто і доглянуто. Вчіться», – пише жінка.
Тож тепер потішитись доглянутою територією можна у парку біля Стиру та навпроти гуртожитку Рожищенського технікуму.
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