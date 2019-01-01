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Жителі волинського міста навели лад поблизу ставка. ФОТО

Жителі волинського міста навели лад поблизу ставка. ФОТО
У Рожищі місцеві жителі облагородили узбережжя ставка.

Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook рожищанка Аліна Кривов'язюк, – пише Район.Рожище.

«Хлопці готуються до літа. Ось так просто взялись доглядати ставок і прилеглу територію. І напевно приємно всім, коли навкруги чисто і доглянуто. Вчіться», – пише жінка.

Тож тепер потішитись доглянутою територією можна у парку біля Стиру та навпроти гуртожитку Рожищенського технікуму.

Жителі волинського міста навели лад поблизу ставка. ФОТО
Жителі волинського міста навели лад поблизу ставка. ФОТО
Жителі волинського міста навели лад поблизу ставка. ФОТО
Жителі волинського міста навели лад поблизу ставка. ФОТО
Жителі волинського міста навели лад поблизу ставка. ФОТО
Жителі волинського міста навели лад поблизу ставка. ФОТО
Жителі волинського міста навели лад поблизу ставка. ФОТО
Жителі волинського міста навели лад поблизу ставка. ФОТО

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Теги: ставок, Волинь, Рожище, благоустрій
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