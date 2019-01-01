Жителі волинського міста навели лад поблизу ставка. ФОТО





Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook рожищанка Аліна Кривов'язюк, – пише



«Хлопці готуються до літа. Ось так просто взялись доглядати ставок і прилеглу територію. І напевно приємно всім, коли навкруги чисто і доглянуто. Вчіться», – пише жінка.



Тож тепер потішитись доглянутою територією можна у парку біля Стиру та навпроти гуртожитку Рожищенського технікуму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі місцеві жителі облагородили узбережжя ставка.Про це розповіла на своїй сторінці у Facebook рожищанка, – пише Район.Рожище «Хлопці готуються до літа. Ось так просто взялись доглядати ставок і прилеглу територію. І напевно приємно всім, коли навкруги чисто і доглянуто. Вчіться», – пише жінка.Тож тепер потішитись доглянутою територією можна у парку біля Стиру та навпроти гуртожитку Рожищенського технікуму.

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