Гасили 4 пожежні автомобілі: внаслідок удару блискавки на Волині загорівся будинок. ВІДЕО





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На боротьбу з вогнем було залучено чотири пожежних автомобілі. Відразу прибули нововолинські рятувальники. Згодом машини з Володимира-Волинського та Іванич.



Як розповідають очевидці, запалав дах одразу після блискавки. Світлини зроблені з інтервалом близько двох хвилин.



Потерпілих внаслідок пожежі немає. Причину займання будуть встановлювати інспектори Іваничівського управління ДСНС.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Шахтарське Іваничівського району, що знаходиться в межах міста Нововолинськ, близько 18:00 загорівся приватний будинок.Про це пише БУГ На боротьбу з вогнем було залучено чотири пожежних автомобілі. Відразу прибули нововолинські рятувальники. Згодом машини з Володимира-Волинського та Іванич.Як розповідають очевидці, запалав дах одразу після блискавки. Світлини зроблені з інтервалом близько двох хвилин.Потерпілих внаслідок пожежі немає. Причину займання будуть встановлювати інспектори Іваничівського управління ДСНС.

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