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Гасили 4 пожежні автомобілі: внаслідок удару блискавки на Волині загорівся будинок. ВІДЕО

Гасили 4 пожежні автомобілі: внаслідок удару блискавки на Волині загорівся будинок. ВІДЕО
У селі Шахтарське Іваничівського району, що знаходиться в межах міста Нововолинськ, близько 18:00 загорівся приватний будинок.

Про це пише БУГ.

На боротьбу з вогнем було залучено чотири пожежних автомобілі. Відразу прибули нововолинські рятувальники. Згодом машини з Володимира-Волинського та Іванич.

Як розповідають очевидці, запалав дах одразу після блискавки. Світлини зроблені з інтервалом близько двох хвилин.

Потерпілих внаслідок пожежі немає. Причину займання будуть встановлювати інспектори Іваничівського управління ДСНС.
Гасили 4 пожежні автомобілі: внаслідок удару блискавки на Волині загорівся будинок. ВІДЕО

Гасили 4 пожежні автомобілі: внаслідок удару блискавки на Волині загорівся будинок. ВІДЕО

Гасили 4 пожежні автомобілі: внаслідок удару блискавки на Волині загорівся будинок. ВІДЕО
Гасили 4 пожежні автомобілі: внаслідок удару блискавки на Волині загорівся будинок. ВІДЕО
Гасили 4 пожежні автомобілі: внаслідок удару блискавки на Волині загорівся будинок. ВІДЕО
Гасили 4 пожежні автомобілі: внаслідок удару блискавки на Волині загорівся будинок. ВІДЕО
Гасили 4 пожежні автомобілі: внаслідок удару блискавки на Волині загорівся будинок. ВІДЕО



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Теги: пожежа, Нововолинськ, блискавка
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