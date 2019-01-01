Гасили 4 пожежні автомобілі: внаслідок удару блискавки на Волині загорівся будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 22:04
У селі Шахтарське Іваничівського району, що знаходиться в межах міста Нововолинськ, близько 18:00 загорівся приватний будинок.
Про це пише БУГ.
На боротьбу з вогнем було залучено чотири пожежних автомобілі. Відразу прибули нововолинські рятувальники. Згодом машини з Володимира-Волинського та Іванич.
Як розповідають очевидці, запалав дах одразу після блискавки. Світлини зроблені з інтервалом близько двох хвилин.
Потерпілих внаслідок пожежі немає. Причину займання будуть встановлювати інспектори Іваничівського управління ДСНС.
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Про це пише БУГ.
На боротьбу з вогнем було залучено чотири пожежних автомобілі. Відразу прибули нововолинські рятувальники. Згодом машини з Володимира-Волинського та Іванич.
Як розповідають очевидці, запалав дах одразу після блискавки. Світлини зроблені з інтервалом близько двох хвилин.
Потерпілих внаслідок пожежі немає. Причину займання будуть встановлювати інспектори Іваничівського управління ДСНС.
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