Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО





Одразу в чотирьох садочках нині тривають ремонті роботи, –



У ДНЗ № 6, 22 та 23 за бюджетні кошти будівельники осучаснили входи в приміщення: замінили сходи та зробили дашки. Також покращили благоустрій територій, виклавши бруківкою тротуари. Для повного завершення робіт спеціалістам потрібно два-три тижні.





Тим часом, у садочку №1 ремонті роботи вже завершені. Зі слів директора освітнього закладу Алли Чуліпи, через прорив труби тут затопило спальню в одній із груп, санвузол та медичний кабінет. Оновлюють в садочку й спортивну залу.





Зазначається, що у цьому та наступному роках на комплексне оновлення шкіл, садочків, закладів позашкільної освіти та басейн передбачається більше семи мільйонів євро. Це – кошти міського бюджету, грантові кошти за проектом НЕФКО, кошти пільгового кредиту по НЕФКО. За них зроблять нові фасади, замінять вікна, встановлять індивідуальні теплові пункти, закуплять нове обладнання в харчоблоки, вмонтують вентиляції.

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