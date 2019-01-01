Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО
Сьогодні, 03:35
Дошкільні навчальні заклади Луцька поступово стають комфортнішими для наймолодших лучан та їх батьків.
Одразу в чотирьох садочках нині тривають ремонті роботи, – повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.
У ДНЗ № 6, 22 та 23 за бюджетні кошти будівельники осучаснили входи в приміщення: замінили сходи та зробили дашки. Також покращили благоустрій територій, виклавши бруківкою тротуари. Для повного завершення робіт спеціалістам потрібно два-три тижні.
Тим часом, у садочку №1 ремонті роботи вже завершені. Зі слів директора освітнього закладу Алли Чуліпи, через прорив труби тут затопило спальню в одній із груп, санвузол та медичний кабінет. Оновлюють в садочку й спортивну залу.
Зазначається, що у цьому та наступному роках на комплексне оновлення шкіл, садочків, закладів позашкільної освіти та басейн передбачається більше семи мільйонів євро. Це – кошти міського бюджету, грантові кошти за проектом НЕФКО, кошти пільгового кредиту по НЕФКО. За них зроблять нові фасади, замінять вікна, встановлять індивідуальні теплові пункти, закуплять нове обладнання в харчоблоки, вмонтують вентиляції.
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Одразу в чотирьох садочках нині тривають ремонті роботи, – повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.
У ДНЗ № 6, 22 та 23 за бюджетні кошти будівельники осучаснили входи в приміщення: замінили сходи та зробили дашки. Також покращили благоустрій територій, виклавши бруківкою тротуари. Для повного завершення робіт спеціалістам потрібно два-три тижні.
Тим часом, у садочку №1 ремонті роботи вже завершені. Зі слів директора освітнього закладу Алли Чуліпи, через прорив труби тут затопило спальню в одній із груп, санвузол та медичний кабінет. Оновлюють в садочку й спортивну залу.
Зазначається, що у цьому та наступному роках на комплексне оновлення шкіл, садочків, закладів позашкільної освіти та басейн передбачається більше семи мільйонів євро. Це – кошти міського бюджету, грантові кошти за проектом НЕФКО, кошти пільгового кредиту по НЕФКО. За них зроблять нові фасади, замінять вікна, встановлять індивідуальні теплові пункти, закуплять нове обладнання в харчоблоки, вмонтують вентиляції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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