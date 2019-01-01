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Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО

Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО
Дошкільні навчальні заклади Луцька поступово стають комфортнішими для наймолодших лучан та їх батьків.

Одразу в чотирьох садочках нині тривають ремонті роботи, – повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.

У ДНЗ № 6, 22 та 23 за бюджетні кошти будівельники осучаснили входи в приміщення: замінили сходи та зробили дашки. Також покращили благоустрій територій, виклавши бруківкою тротуари. Для повного завершення робіт спеціалістам потрібно два-три тижні.

Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО
Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО
Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО
Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО
Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО
Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО
Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО

Тим часом, у садочку №1 ремонті роботи вже завершені. Зі слів директора освітнього закладу Алли Чуліпи, через прорив труби тут затопило спальню в одній із груп, санвузол та медичний кабінет. Оновлюють в садочку й спортивну залу.
Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО
Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО
Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО
Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО
Показали, як ремонтують луцькі дитсадки. ФОТО


Зазначається, що у цьому та наступному роках на комплексне оновлення шкіл, садочків, закладів позашкільної освіти та басейн передбачається більше семи мільйонів євро. Це – кошти міського бюджету, грантові кошти за проектом НЕФКО, кошти пільгового кредиту по НЕФКО. За них зроблять нові фасади, замінять вікна, встановлять індивідуальні теплові пункти, закуплять нове обладнання в харчоблоки, вмонтують вентиляції.

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Теги: дитячі садочки, ремонт
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