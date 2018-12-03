У Луцьку визначили найкращих та найгірших місцевих депутатів за підсумками 2018 року

В рамках кампанії Атестація депутатів місцевих рад, яка охоплює сімнадцять областей України, Луцька міська громадська організація «Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу» презентувала результати персонального оцінювання діяльності депутатів Луцької міської ради за 2018 рік.Про це повідомляє ЦПАВК Волинська аналітика.За результатами комплексної персональної оцінки депутатів Луцької міської ради VII скликання за період з серпня 2018 р. по січень 2019 р. вісім депутатів отримали позитивні оцінки «5 балів» та «4 бали». Майже стільки ж місцевих обранців отримали «1 бал» чи «2 бали» – 9 депутатів. Разом з тим, абсолютна більшість депутатів міської ради – 24 – отримали посередню оцінку «3 бали».Зокрема, максимально низьку оцінку «1 бал» отримала(Блок Петра Порошенка «Солідарність»). Натомість, максимальну оцінку «5 балів» не отримав жоден із депутатів Луцької міської ради.За результатами експертного опитування, в якому взяли участь 20 політологів, науковців, редакторів провідних видань на Волині, діяльність двох депутатів Луцької міської ради була оцінена максимально – «5 балів». Йдеться про депутатів(«Громадський рух «Народний контроль») та(позафракційний).Разом з тим, одразу дев'ять міських обранців отримали максимально низьку оцінку – «1 бал». Серед таких депутатів: Наталія Бунда (Блок Петра Порошенка «Солідарність»),(«Українське об'єднання патріотів – УКРОП»),(позафракційні).«Такі оцінки ми отримали в результаті аналізу діяльності депутатів Луцької міської ради за 22 критеріями. З позитивних моментів можемо назвати той факт, що в Луцькій міській ради відсутня практика «кнопкодавства». Разом з тим, жоден з депутатів не отримав бали за оприлюднення своєї декларації, хоч і кожен з міських обранців подав декларацію вчасно», - розповіла виконавчий директор Центру Політичного Аналізу та Виборчого КонсалтингуПід час обговорення результатів аналізу та моніторингу роботи депутатів в рамках громадської ініціативи, присутні на заході депутати проаналізували і показники моніторингу.«Хотів по критеріях добавити: немає одного важливого критерію, який, я вважаю, показував би більш широко активність депутатів – це позасесійна робота депутата. Звернення, зустрічі, реагування, контакти з різними структурами, в тому числі й з правоохоронними. Натомість, механізм депутатських звернень не є ефективним. На жаль, коли ти кажеш до головуючого чи до заступника голови, що така є проблема, люди звернулися, протягом пленарного засідання може бути реакція, але чомусь цього уникають, тому це я вважаю формою дискримінації, з якою стикаються в основному опозиційні депутати», - зауважив голова фракції «Громадський рух «Народний контроль» у Луцькій міській раді Павло Данильчук.Також депутати пропонували своє бачення, як покращити взаємодію з виборцями: «Я практикую взаємодію з виборцями в соціальній мережі Facebook, дуже добре, тому що це онлайн. Ми спілкуємось на прямому зв'язку. Раз у місяць остання п'ятниця місяця обов'язково проводиться депутатський прийом в окрузі. Запрошую з 14:00 до 17:00 у приміщення ЗОШ №12. Для звітування я зробив ще одну депутатську сторінку у Facebook, де фактично усі звернення та відповіді на них я публікую там», - зазначив член фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» у Луцькій міській раді