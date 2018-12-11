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Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО

Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО
У Ковелі відбувся Велодень. У цей день всі велосипедисти міста зібралися разом і каталися центральними вулицями.

Святковий велопробіг відбувся 25 травня,– пише «Район. Ковель».

Учасники велопробігу приїхали на центральну площу Ковеля, щоб підтримати велосипедний рух, показати, що учасники дбають про екологію і власне здоров’я, розвантажують транспортну систему і цінують кожну хвилину справжнього життя. І вкотре нагадати, що велосипедисти – повноцінні учасники руху і потрібно створювати безпечні умови та велосипедну інфраструктуру.

«Велодень Ковель - 2019! Це круто! Скільки нас багато! Різного віку! Старт відбувся! Їдемо до фінішу!», – написала на своїй сторінці у Facebook учасниця акції Олена Грицюк.

Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО
Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО
Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО
Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО
Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО
Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО
Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО
Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО
Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО
Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО



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Теги: Ковель, велодень, ЗСЖ, велосипед, акція
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