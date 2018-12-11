Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО
Сьогодні, 18:13
У Ковелі відбувся Велодень. У цей день всі велосипедисти міста зібралися разом і каталися центральними вулицями.
Святковий велопробіг відбувся 25 травня,– пише «Район. Ковель».
Учасники велопробігу приїхали на центральну площу Ковеля, щоб підтримати велосипедний рух, показати, що учасники дбають про екологію і власне здоров’я, розвантажують транспортну систему і цінують кожну хвилину справжнього життя. І вкотре нагадати, що велосипедисти – повноцінні учасники руху і потрібно створювати безпечні умови та велосипедну інфраструктуру.
«Велодень Ковель - 2019! Це круто! Скільки нас багато! Різного віку! Старт відбувся! Їдемо до фінішу!», – написала на своїй сторінці у Facebook учасниця акції Олена Грицюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Святковий велопробіг відбувся 25 травня,– пише «Район. Ковель».
Учасники велопробігу приїхали на центральну площу Ковеля, щоб підтримати велосипедний рух, показати, що учасники дбають про екологію і власне здоров’я, розвантажують транспортну систему і цінують кожну хвилину справжнього життя. І вкотре нагадати, що велосипедисти – повноцінні учасники руху і потрібно створювати безпечні умови та велосипедну інфраструктуру.
«Велодень Ковель - 2019! Це круто! Скільки нас багато! Різного віку! Старт відбувся! Їдемо до фінішу!», – написала на своїй сторінці у Facebook учасниця акції Олена Грицюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
Сьогодні, 18:41
Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО
Сьогодні, 18:13
План «Перехват»: на трасі Ковель – Ягодин піймали викрадача авто
Сьогодні, 17:45