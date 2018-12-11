Як сотні велолюбителів каталися центральними вулицями Ковеля. ФОТО





Святковий велопробіг відбувся 25 травня,– пише



Учасники велопробігу приїхали на центральну площу Ковеля, щоб підтримати велосипедний рух, показати, що учасники дбають про екологію і власне здоров’я, розвантажують транспортну систему і цінують кожну хвилину справжнього життя. І вкотре нагадати, що велосипедисти – повноцінні учасники руху і потрібно створювати безпечні умови та велосипедну інфраструктуру.



«Велодень Ковель - 2019! Це круто! Скільки нас багато! Різного віку! Старт відбувся! Їдемо до фінішу!», – написала на своїй сторінці у Facebook учасниця акції Олена Грицюк.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі відбувся Велодень. У цей день всі велосипедисти міста зібралися разом і каталися центральними вулицями.Святковий велопробіг відбувся 25 травня,– пише «Район. Ковель» Учасники велопробігу приїхали на центральну площу Ковеля, щоб підтримати велосипедний рух, показати, що учасники дбають про екологію і власне здоров’я, розвантажують транспортну систему і цінують кожну хвилину справжнього життя. І вкотре нагадати, що велосипедисти – повноцінні учасники руху і потрібно створювати безпечні умови та велосипедну інфраструктуру.«Велодень Ковель - 2019! Це круто! Скільки нас багато! Різного віку! Старт відбувся! Їдемо до фінішу!», – написала на своїй сторінці у Facebook учасниця акції

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