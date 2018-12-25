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Волинян, які їздять на заробітки до РФ, можуть завербувати російські спецслужби

Волинян, які їздять на заробітки до РФ, можуть завербувати російські спецслужби
Мешканців Шацького району, які вирушають до Російської Федерації з метою працевлаштування, просять остерігатися вербування іноземними спецслужбами.

Про це йдеться в повідомленні Любомльського МРВ УСБУ у Волинській області, - пише Район.Шацьк.

За неофіційними даними, щороку майже 5 тисяч трудових мігрантів з Волині вирушають до Російської Федерації з метою працевлаштування. Однак трудові мігранти не усвідомлюють усіх ризиків, що можуть чекати на них за межами України, – зазначають співробітники СБУ.

Правоохоронці наголошують, що, враховуючи нестабільну ситуацію на Сході України, процес виїзду та в'їзду громадян утруднюється і є досить небезпечним.

Також потрібно враховувати й те, що співробітники спецслужб Російської Федерації вдаються до утисків та шантажу українців з метою їх вербування та використання на шкоду державній безпеці України. Оскільки офіційних документів на працевлаштування у наших трудових мігрантів за кордоном здебільшого немає, то вони стають уразливими до шантажу та не мають захисту на території Росії.

Співробітники спецслужб Російської Федерації використовують різні методи у своїй роботі, у тому числі залучають іноземних громадян до «шпигунства» на користь РФ чи диверсійної діяльності на шкоду національній безпеці України.

«Шановні громадяни! Якщо під час вашого перебування на території Російської Федерації до вас зверталися з будь-якого приводу представники правоохоронних органів, російських спецслужб, або ви відчували безпідставне обмеження своїх прав та свобод чи вам стали відомі факти порушення вказаних прав та свобод інших осіб, просимо повідомляти на гарячу лінію СБУ», – йдеться у повідомленні.

CALL-центр СБУ: 0 (800) 50 14 82 або e-mail: [email protected]

Цілодобова гаряча лінія Управління СБУ у Волинській області: (0332) 24 40 25, (097) 7-911-911.

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Теги: РФ, спецслужби, вербування
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Коментарі 3
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Думаю, що так нищити країну, дороги, медицину Зоряни, Уляни і Омеляни самі не допетрали б.
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Цікаво, яка користь завербованого роботяги із глибокої сільської переферії для ФСБ?
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Краще нехай посадять там
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