Крадіжка за 20 секунд: на Волині засудили злодія-«професіонала»





16-го травня Нововолинський міський суд виніс вирок уродженцю Дніпродзержинська, який одружений, має на утриманні малолітнього сина, не працює. Про це інформує



Раніше опублікували відео з камер спостереження, як Жорік за 20 секунд вкрав пральний порошок з одного із місцевих магазинів.







Затримали злодія після того, як 18-го лютого на ринку він намагався викрасти дві чоловічі спортивні кофти на загальну суму 992 грн., та був помічений і почав втікати. Потерпіла наздогнала чоловіка, схопила за одяг та відібрала викрадене майно.



21-го лютого Жоріка



Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та проти власності, до позбавлення волі засуджений не був.



Вироком Апеляційного суду Волинської області від 21 квітня 2015 року за ч.1 ст.309 КК України засуджений до штрафу у розмірі одної тисячі гривень, вироком Нововолинського міського суду від 27 жовтня 2015 року за ч.3 ст.185 КК України – до покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з іспитовим строком один рік шість місяців.



Цього разу за вчинення грабежу суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки. Зарахували його попереднє ув’язнення із розрахунку – одному дню відповідає один день позбавлення волі.



У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та попросив вибачення у потерпілої. Чи розкаявся чоловік у крадіжках з інших магазинів Нововолинська, можна тільки здогадуватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злодій Жора, який крав із супермаркетів, ринків та магазинів Нововолинська “все, що не так лежить”, отримав 4 роки позбавлення волі.16-го травня Нововолинський міський суд виніс вирок уродженцю Дніпродзержинська, який одружений, має на утриманні малолітнього сина, не працює. Про це інформує БУГ Раніше опублікували відео з камер спостереження, як Жорік за 20 секунд вкрав пральний порошок з одного із місцевих магазинів.Затримали злодія після того, як 18-го лютого на ринку він намагався викрасти дві чоловічі спортивні кофти на загальну суму 992 грн., та був помічений і почав втікати. Потерпіла наздогнала чоловіка, схопила за одяг та відібрала викрадене майно.21-го лютого Жоріка взяли під варту Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та проти власності, до позбавлення волі засуджений не був.Вироком Апеляційного суду Волинської області від 21 квітня 2015 року за ч.1 ст.309 КК України засуджений до штрафу у розмірі одної тисячі гривень, вироком Нововолинського міського суду від 27 жовтня 2015 року за ч.3 ст.185 КК України – до покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з іспитовим строком один рік шість місяців.Цього разу за вчинення грабежу суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки. Зарахували його попереднє ув’язнення із розрахунку – одному дню відповідає один день позбавлення волі.У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та попросив вибачення у потерпілої. Чи розкаявся чоловік у крадіжках з інших магазинів Нововолинська, можна тільки здогадуватися.

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