Про що говоритиме Ольга Фреймут у Промені*
Сьогодні, 14:27
11 червня – перший масштабний МАЙСТЕР-КЛАС відомої телеведучої Ольги Фреймут у Луцьку в РЦ «Промінь».
У рамках майстер-класу Ольги Фреймут будуть розкриті такі теми:
- Сам собі бренд;
- Самореклама;
- Вміння себе продати;
- Співпраця з конкурентами;
- Вміння перекваліфікуватися;
- Помилки, які сприяють росту;
- Як знайти ціль і наважитися на мрію;
- Манери - основна інвестиція;
- Уроки етикету від Фреймут.
Програма:
- 1,5 годинний МК;
- Питання-відповіді;
- Розіграші подарунків від партнерів за найцікавіші запитання;
- After Party з Фреймут (закрита вечірка).
КВИТКИ: у касі РЦ «Промінь» та онлайн на сайті:
http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/olga_freymut
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У рамках майстер-класу Ольги Фреймут будуть розкриті такі теми:
- Сам собі бренд;
- Самореклама;
- Вміння себе продати;
- Співпраця з конкурентами;
- Вміння перекваліфікуватися;
- Помилки, які сприяють росту;
- Як знайти ціль і наважитися на мрію;
- Манери - основна інвестиція;
- Уроки етикету від Фреймут.
Програма:
- 1,5 годинний МК;
- Питання-відповіді;
- Розіграші подарунків від партнерів за найцікавіші запитання;
- After Party з Фреймут (закрита вечірка).
КВИТКИ: у касі РЦ «Промінь» та онлайн на сайті:
http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/olga_freymut
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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