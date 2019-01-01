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Про що говоритиме Ольга Фреймут у Промені*

Про що говоритиме Ольга Фреймут у Промені*
11 червня – перший масштабний МАЙСТЕР-КЛАС відомої телеведучої Ольги Фреймут у Луцьку в РЦ «Промінь».

У рамках майстер-класу Ольги Фреймут будуть розкриті такі теми:

- Сам собі бренд;
- Самореклама;
- Вміння себе продати;
- Співпраця з конкурентами;
- Вміння перекваліфікуватися;
- Помилки, які сприяють росту;
- Як знайти ціль і наважитися на мрію;
- Манери - основна інвестиція;
- Уроки етикету від Фреймут.

Програма:

- 1,5 годинний МК;
- Питання-відповіді;
- Розіграші подарунків від партнерів за найцікавіші запитання;
- After Party з Фреймут (закрита вечірка).

КВИТКИ: у касі РЦ «Промінь» та онлайн на сайті:

http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/olga_freymut

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Теги: Промінь, Ольга Фреймут
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