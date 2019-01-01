Про що говоритиме Ольга Фреймут у Промені*

11 червня – перший масштабний МАЙСТЕР-КЛАС відомої телеведучоїу Луцьку в РЦ «Промінь».У рамках майстер-класу Ольги Фреймут будуть розкриті такі теми:- Сам собі бренд;- Самореклама;- Вміння себе продати;- Співпраця з конкурентами;- Вміння перекваліфікуватися;- Помилки, які сприяють росту;- Як знайти ціль і наважитися на мрію;- Манери - основна інвестиція;- Уроки етикету від Фреймут.Програма:- 1,5 годинний МК;- Питання-відповіді;- Розіграші подарунків від партнерів за найцікавіші запитання;- After Party з Фреймут (закрита вечірка).КВИТКИ: у касі РЦ «Промінь» та онлайн на сайті:http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/olga_freymut