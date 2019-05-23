Міськрада на Волині закупила для громади сучасний садовий трактор. ФОТО





Щодня працівники Дільниці благоустрою здійснюють покіс трави згідно з правилами благоустрою. Але з буянням зелені кільком чоловікам годі впоратися, - йдеться на



Для полегшення роботи було вирішено придбати садовий трактор Husqvarna CTH182T. На закупівлю якого з міського бюджету виділили майже 70 тисяч гривень.



Садовий трактор – це самохідний керований апарат для догляду за газоном. Він дозволяє акуратно і швидко підстригати газон, не руйнуючи цілісності трав'яного покриття і не деформуючи ґрунт. Укомплектований ємнісним травозбірником.





Управляється педалями, що одночасно зручно, ефективно та безпечно. Немає значення, який газон необхідно обробляти: чи спортивне поле, чи велику присадибну ділянку. Можна вибрати одну з трьох ріжучих систем – збирання, мульчування чи викидання. Завдяки унікальній технології керування можна легко підстригати траву навколо перешкод будь-якого типу.





Спеціалізовану техніку випробували вже у парку поблизу міської ради. Результатом працівники Дільниці благоустрою задоволені.



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