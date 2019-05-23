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Міськрада на Волині закупила для громади сучасний садовий трактор. ФОТО

Міськрада на Волині закупила для громади сучасний садовий трактор. ФОТО
Для працівників КП «Дільниця благоустрою» м. Рожище закупили садовий трактор Husqvarna CTH182T, аби поліпшити благоустрій території міста Рожище.

Щодня працівники Дільниці благоустрою здійснюють покіс трави згідно з правилами благоустрою. Але з буянням зелені кільком чоловікам годі впоратися, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Для полегшення роботи було вирішено придбати садовий трактор Husqvarna CTH182T. На закупівлю якого з міського бюджету виділили майже 70 тисяч гривень.

Садовий трактор – це самохідний керований апарат для догляду за газоном. Він дозволяє акуратно і швидко підстригати газон, не руйнуючи цілісності трав'яного покриття і не деформуючи ґрунт. Укомплектований ємнісним травозбірником.

Міськрада на Волині закупила для громади сучасний садовий трактор. ФОТО

Управляється педалями, що одночасно зручно, ефективно та безпечно. Немає значення, який газон необхідно обробляти: чи спортивне поле, чи велику присадибну ділянку. Можна вибрати одну з трьох ріжучих систем – збирання, мульчування чи викидання. Завдяки унікальній технології керування можна легко підстригати траву навколо перешкод будь-якого типу.

Міськрада на Волині закупила для громади сучасний садовий трактор. ФОТО

Спеціалізовану техніку випробували вже у парку поблизу міської ради. Результатом працівники Дільниці благоустрою задоволені.
Міськрада на Волині закупила для громади сучасний садовий трактор. ФОТО

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Теги: трактор, газон, Рожище
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