З понеділка до четверга – знижки на розваги у «ПортCity»*
Сьогодні, 18:49
4 дні найвигідніших розваг пропонує ПортCity.
Понеділок – День роллера на арені розваг GeneratorCity, 2 поверх ПортCity. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.
Вівторок – День глядача у кінотеатрі PremierCity, 3 поверх. Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.
Середа – Дитячий день у ДРЦ FigliMigli, 3 поверх ПортCity. Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка -40%.
Четвер – День боулера у боулінг-клубі StrikeCity, 3 поверх ПортCity. Для Вас пропонують боулінг за 100 гривень/година!
«Використовуйте вигідні можливості від ПортCity! Запрошуємо у розважальні зони комплексу!» – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Понеділок – День роллера на арені розваг GeneratorCity, 2 поверх ПортCity. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.
Вівторок – День глядача у кінотеатрі PremierCity, 3 поверх. Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.
Середа – Дитячий день у ДРЦ FigliMigli, 3 поверх ПортCity. Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка -40%.
Четвер – День боулера у боулінг-клубі StrikeCity, 3 поверх ПортCity. Для Вас пропонують боулінг за 100 гривень/година!
«Використовуйте вигідні можливості від ПортCity! Запрошуємо у розважальні зони комплексу!» – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Зеленського запросили на Волинь
Сьогодні, 19:05
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 травня
Сьогодні, 19:00
З понеділка до четверга – знижки на розваги у «ПортCity»*
Сьогодні, 18:49
З «проєктом», але без «индика»: опублікували повний текст нового українського правопису
Сьогодні, 18:35