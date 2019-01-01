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З понеділка до четверга – знижки на розваги у «ПортCity»*

З понеділка до четверга – знижки на розваги у «ПортCity»*
4 дні найвигідніших розваг пропонує ПортCity.

Понеділок – День роллера на арені розваг GeneratorCity, 2 поверх ПортCity. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.

Вівторок – День глядача у кінотеатрі PremierCity, 3 поверх. Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.

Середа – Дитячий день у ДРЦ FigliMigli, 3 поверх ПортCity. Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка -40%.

Четвер – День боулера у боулінг-клубі StrikeCity, 3 поверх ПортCity. Для Вас пропонують боулінг за 100 гривень/година!

«Використовуйте вигідні можливості від ПортCity! Запрошуємо у розважальні зони комплексу!» – йдеться у повідомленні.
З понеділка до четверга – знижки на розваги у «ПортCity»*

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Теги: ПортCity
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