З понеділка до четверга – знижки на розваги у «ПортCity»*

4 дні найвигідніших розваг пропонує ПортCity.Понеділок – День роллера на арені розваг GeneratorCity, 2 поверх ПортCity. Катання на роликах коштує лише 30 гривень, зі своїми роликами – 10 гривень.Вівторок – День глядача у кінотеатрі PremierCity, 3 поверх. Квитки на фільм до 18 години коштують 35 гривень, після 18 – 50 гривень.Середа – Дитячий день у ДРЦ FigliMigli, 3 поверх ПортCity. Щосереди на віртуальну та батутну зону знижка -40%.Четвер – День боулера у боулінг-клубі StrikeCity, 3 поверх ПортCity. Для Вас пропонують боулінг за 100 гривень/година!«Використовуйте вигідні можливості від ПортCity! Запрошуємо у розважальні зони комплексу!» – йдеться у повідомленні.