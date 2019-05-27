У волинянина з подвір'я поцупили велосипед





Про це пише



Господар «залізного коня» залишив його без нагляду та два дні не навідувався до обійстя.



Вартість велосипеда становить 4000 гривень.



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