У волинянина з подвір'я поцупили велосипед
Сьогодні, 20:16
У жителя Володимира-Волинського невідомі вкрали гірський велосипед.
Про це пише Володимир Медіа.
Господар «залізного коня» залишив його без нагляду та два дні не навідувався до обійстя.
Вартість велосипеда становить 4000 гривень.
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Про це пише Володимир Медіа.
Господар «залізного коня» залишив його без нагляду та два дні не навідувався до обійстя.
Вартість велосипеда становить 4000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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