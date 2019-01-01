У Луцькому зоопарку вигодовують крихітне їжаченя. ФОТО





Про це у facebook повідомила директорка закладу Людмила Денисенко.



"Маленький знайда. Або ранок починається з годування", - йдеться в дописі.



До слова, нещодавно





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