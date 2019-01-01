У Луцькому зоопарку вигодовують крихітне їжаченя. ФОТО
Сьогодні, 21:24
У Луцькому зоопарку виходжують маленьке їжаченя. Тваринку годують молоком.
Про це у facebook повідомила директорка закладу Людмила Денисенко.
"Маленький знайда. Або ранок починається з годування", - йдеться в дописі.
До слова, нещодавно одразу кілька їжаченят взялась виходжувати луцька сім'я. Тваринок вони знайшли у траві.
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Про це у facebook повідомила директорка закладу Людмила Денисенко.
"Маленький знайда. Або ранок починається з годування", - йдеться в дописі.
До слова, нещодавно одразу кілька їжаченят взялась виходжувати луцька сім'я. Тваринок вони знайшли у траві.
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