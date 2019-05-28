У ставку на Вінниччині потонули двоє дітей





Трагедія сталася після того, як вони разом із матір’ю пішли пасти корів у поле. Вона навіть не встигла помітити, що діти зникли, - пишуть



По обіді місцеві чоловіки побачили в ставку дитячий одяг. Як виявилося згодом, він належав малому хлопчику.



Тіло дівчинки згодом знайшов дільничний поліцейський.



На думку місцевих жителів, це був нещасний випадок. Хлопчик послизнувся на бетонних плитах і впав у воду, а його сестра кинулася йому допомагати.



За фактом загибелі дітей у поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці схиляються до версії нещасний випадок. Вони просять батьків бути максимально пильними і не залишати дітей без нагляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Вінниччині у ставку потонули двоє дітей – 10-річна дівчинка та 6-річний хлопчик.Трагедія сталася після того, як вони разом із матір’ю пішли пасти корів у поле. Вона навіть не встигла помітити, що діти зникли, - пишуть Факти По обіді місцеві чоловіки побачили в ставку дитячий одяг. Як виявилося згодом, він належав малому хлопчику.Тіло дівчинки згодом знайшов дільничний поліцейський.На думку місцевих жителів, це був нещасний випадок. Хлопчик послизнувся на бетонних плитах і впав у воду, а його сестра кинулася йому допомагати.За фактом загибелі дітей у поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці схиляються до версії нещасний випадок. Вони просять батьків бути максимально пильними і не залишати дітей без нагляду.

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