У ставку на Вінниччині потонули двоє дітей
Сьогодні, 09:22
На Вінниччині у ставку потонули двоє дітей – 10-річна дівчинка та 6-річний хлопчик.
Трагедія сталася після того, як вони разом із матір’ю пішли пасти корів у поле. Вона навіть не встигла помітити, що діти зникли, - пишуть Факти.
По обіді місцеві чоловіки побачили в ставку дитячий одяг. Як виявилося згодом, він належав малому хлопчику.
Тіло дівчинки згодом знайшов дільничний поліцейський.
На думку місцевих жителів, це був нещасний випадок. Хлопчик послизнувся на бетонних плитах і впав у воду, а його сестра кинулася йому допомагати.
За фактом загибелі дітей у поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці схиляються до версії нещасний випадок. Вони просять батьків бути максимально пильними і не залишати дітей без нагляду.
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Трагедія сталася після того, як вони разом із матір’ю пішли пасти корів у поле. Вона навіть не встигла помітити, що діти зникли, - пишуть Факти.
По обіді місцеві чоловіки побачили в ставку дитячий одяг. Як виявилося згодом, він належав малому хлопчику.
Тіло дівчинки згодом знайшов дільничний поліцейський.
На думку місцевих жителів, це був нещасний випадок. Хлопчик послизнувся на бетонних плитах і впав у воду, а його сестра кинулася йому допомагати.
За фактом загибелі дітей у поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці схиляються до версії нещасний випадок. Вони просять батьків бути максимально пильними і не залишати дітей без нагляду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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