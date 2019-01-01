У Луцьку пропонують створити Алею слави

В обласному центрі Волині пропонують облаштувати Алею слави.Про це йдеться у петиції, яку зареєстрував«Луцьк - славетне місто з тисячолітньою історією, і цю історію творять звичайні люди із плоті та крові!Це місто стало домівкою для багатьох відомих постатей. Багатьом з них ми завдячуємо за те, яким постає сучасний Луцьк перед лучанами і гостями міста!Та, на жаль, багато хто з гостей, а не рідко й з жителів міста не знає цих людей чи їхніх заслуг...» – пише лучанин.«Отож, пропоную, у рамках благоустрою міста, створити у Луцьку АЛЕЮ СЛАВИ!Нашому місту є ким пишатись!!!» – резюмував Анатолій Форманюк.