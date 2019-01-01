У Луцьку пропонують створити Алею слави
Сьогодні, 18:12
В обласному центрі Волині пропонують облаштувати Алею слави.
Про це йдеться у петиції, яку зареєстрував Анатолій Форманюк.
«Луцьк - славетне місто з тисячолітньою історією, і цю історію творять звичайні люди із плоті та крові!
Це місто стало домівкою для багатьох відомих постатей. Багатьом з них ми завдячуємо за те, яким постає сучасний Луцьк перед лучанами і гостями міста!
Та, на жаль, багато хто з гостей, а не рідко й з жителів міста не знає цих людей чи їхніх заслуг...» – пише лучанин.
«Отож, пропоную, у рамках благоустрою міста, створити у Луцьку АЛЕЮ СЛАВИ!
Нашому місту є ким пишатись!!!» – резюмував Анатолій Форманюк.
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Про це йдеться у петиції, яку зареєстрував Анатолій Форманюк.
«Луцьк - славетне місто з тисячолітньою історією, і цю історію творять звичайні люди із плоті та крові!
Це місто стало домівкою для багатьох відомих постатей. Багатьом з них ми завдячуємо за те, яким постає сучасний Луцьк перед лучанами і гостями міста!
Та, на жаль, багато хто з гостей, а не рідко й з жителів міста не знає цих людей чи їхніх заслуг...» – пише лучанин.
«Отож, пропоную, у рамках благоустрою міста, створити у Луцьку АЛЕЮ СЛАВИ!
Нашому місту є ким пишатись!!!» – резюмував Анатолій Форманюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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