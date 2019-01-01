вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку пропонують створити Алею слави

У Луцьку пропонують створити Алею слави
В обласному центрі Волині пропонують облаштувати Алею слави.

Про це йдеться у петиції, яку зареєстрував Анатолій Форманюк.

«Луцьк - славетне місто з тисячолітньою історією, і цю історію творять звичайні люди із плоті та крові!

Це місто стало домівкою для багатьох відомих постатей. Багатьом з них ми завдячуємо за те, яким постає сучасний Луцьк перед лучанами і гостями міста!

Та, на жаль, багато хто з гостей, а не рідко й з жителів міста не знає цих людей чи їхніх заслуг...» – пише лучанин.

«Отож, пропоную, у рамках благоустрою міста, створити у Луцьку АЛЕЮ СЛАВИ!

Нашому місту є ким пишатись!!!» – резюмував Анатолій Форманюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 травня
Сьогодні, 19:00
Дівчинку, яку на Волині зі скандалом забрали у бабусі-опікунки, повернуть в родину. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
У Луцьку пропонують створити Алею слави
Сьогодні, 18:12
У Києві з вікна випала 3-річна дитина, у її матері знайшли арсенал зброї. ВІДЕО
Сьогодні, 17:53
Забудовник, який пов’язаний із луцьким екс-регіоналом, поверне гроші до бюджету
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
У Луцьку пропонують перейменувати вулицю Конякіна У Луцьку пропонують перейменувати вулицю Конякіна
23 травень, 16:22
У Луцьку просять встановити «лежачі поліцейські» біля дитсадків У Луцьку просять встановити «лежачі поліцейські» біля дитсадків
21 травень, 09:45
Лучанка просить створити доріжки та паркомісця для велосипедистів Лучанка просить створити доріжки та паркомісця для велосипедистів
20 травень, 09:12
У Луцьку просять не закривати дитсадки на літо У Луцьку просять не закривати дитсадки на літо
17 травень, 11:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 травня
Сьогодні, 19:00
 0
Дівчинку, яку на Волині зі скандалом забрали у бабусі-опікунки, повернуть в родину. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
 0
У Луцьку пропонують створити Алею слави
Сьогодні, 18:12
 0
У Києві з вікна випала 3-річна дитина, у її матері знайшли арсенал зброї. ВІДЕО
Сьогодні, 17:53
 0
Забудовник, який пов’язаний із луцьким екс-регіоналом, поверне гроші до бюджету
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿