Подробиці смертельної аварії поблизу Володимира-Волинського





ДТП сталася учора, 27 травня, близько 17 години, - пише ГУНП у Волинській області.



Правоохоронці встановили, що за кермом мотоцикла перебував 24-річний житель села Бобли Турійського району.



Автомобілем «Renault Trafic» кермував 57-річний мешканець села Торопин цього ж району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст загинув.



Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Водій автомобіля отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Пасажирка Renault Trafic не госпіталізовувалися.



Поліція розпочала кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановлені всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Верба Володимир-Волинського району зіткнулися мотоцикл Yamaha та автомобіль Renault Trafic . Мотоцикліст помер на місці дорожньо-транспортної пригоди.ДТП сталася учора, 27 травня, близько 17 години, - пише ГУНП у Волинській області.Правоохоронці встановили, що за кермом мотоцикла перебував 24-річний житель села Бобли Турійського району.Автомобілем «Renault Trafic» кермував 57-річний мешканець села Торопин цього ж району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст загинув.Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Водій автомобіля отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Пасажирка Renault Trafic не госпіталізовувалися.Поліція розпочала кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановлені всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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