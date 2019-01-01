Подробиці смертельної аварії поблизу Володимира-Волинського
Сьогодні, 10:27
На автодорозі поблизу села Верба Володимир-Волинського району зіткнулися мотоцикл Yamaha та автомобіль Renault Trafic. Мотоцикліст помер на місці дорожньо-транспортної пригоди.
ДТП сталася учора, 27 травня, близько 17 години, - пише ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що за кермом мотоцикла перебував 24-річний житель села Бобли Турійського району.
Автомобілем «Renault Trafic» кермував 57-річний мешканець села Торопин цього ж району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст загинув.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Водій автомобіля отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Пасажирка Renault Trafic не госпіталізовувалися.
Поліція розпочала кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановлені всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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ДТП сталася учора, 27 травня, близько 17 години, - пише ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що за кермом мотоцикла перебував 24-річний житель села Бобли Турійського району.
Автомобілем «Renault Trafic» кермував 57-річний мешканець села Торопин цього ж району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст загинув.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Водій автомобіля отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Пасажирка Renault Trafic не госпіталізовувалися.
Поліція розпочала кримінальне провадження. Проводиться досудове розслідування в ході якого будуть встановлені всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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