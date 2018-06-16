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У центральному парку Луцька відремонтують під'їзд до пляжу

У центральному парку Луцька відремонтують під'їзд до пляжу
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки відремонтують під'їзд до пляжу.

Про це йдеться на ProZorro.

Нагадаємо, раніше в парку планували капітально відремонтувати центральну алею. Однак згодом від цієї ідеї відмовилися, мовляв, вистачить поточного ремонту, аби привести її до ладу.

Тендер щодо ремонту під'їзду до міського пляжу в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в місті Луцьку знаходиться на стадії подання пропозицій. Аукціон же відбудеться 11 червня.

Попередньо на роботи запланували витратити 1,9 мільйона гривень.



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Теги: пляж, Луцьк
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