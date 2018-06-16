У центральному парку Луцька відремонтують під'їзд до пляжу





Про це йдеться на ProZorro.



Нагадаємо, раніше в парку



Тендер щодо ремонту під'їзду до міського пляжу в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки в місті Луцьку знаходиться на стадії подання пропозицій. Аукціон же відбудеться 11 червня.



Попередньо на роботи запланували витратити 1,9 мільйона гривень.







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