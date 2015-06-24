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ДКП «Луцьктепло» перевіряють

ДКП «Луцьктепло» перевіряють
На державному комунальному підприємстві «Луцьктепло» проводять перевірки.

Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.

Депутат Павло Данильчук повідомив, що відбувся день депутата на ДКП «Луцьктепло».

«На сьогодні директора «Луцьктепла» підтримує колектив, розблокована ситуація з кредитом ЄБРР, провели тендери на встановлення ІТП. І дивною для нас є непорозуміння дирекції з керівництвом міської ради. Незрозуміло, чому там 2-3 місяці сидять перевірки. Нещодавно Малютіній дали догану», - відзначив він.

Обранець громади також додав, що у липні обиратимуть директора ДКП «Луцьктепло» і він попросив відзвітуватися про роботу підприємства.

«Засновник має право перевіряти будь-які комунальні підприємства. Ця перевірка пов’язана з зауваженням НКРЕП щодо того, що ми піднімаємо тарифи і ще не перевіряли підприємство. Які будуть результати - такі будуть і висновки», - наголосив в.о. мера Григорій Пустовіт.

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Теги: Луцьктепло, перевірка
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