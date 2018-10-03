Лучани просять почистити Стир і поставити більше смітників на пляжах
Сьогодні, 17:04
Лучани просять перед початком купального сезону почистити річку Стир.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"...Річка Стир дуже забруднена, купи сміття як у воді так і на березі, вода жахливого запаху та кольору. Я пропоную місцевій владі звернути на це увагу, та провести очищення р.Стир по всій території міста. І, можливо, в додаток до цього збільшити кількість смітників на набережних та пляжах де відпочивають люди.- зазначає автор петиції Лобур Анастасія Володимирівна.
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Підтримати ініціативу лучанки можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1247
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
"...Річка Стир дуже забруднена, купи сміття як у воді так і на березі, вода жахливого запаху та кольору. Я пропоную місцевій владі звернути на це увагу, та провести очищення р.Стир по всій території міста. І, можливо, в додаток до цього збільшити кількість смітників на набережних та пляжах де відпочивають люди.- зазначає автор петиції Лобур Анастасія Володимирівна.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку немає грошей на очищення Стиру від мулу
Підтримати ініціативу лучанки можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1247
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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