Лучани просять почистити Стир і поставити більше смітників на пляжах





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



"...Річка Стир дуже забруднена, купи сміття як у воді так і на березі, вода жахливого запаху та кольору. Я пропоную місцевій владі звернути на це увагу, та провести очищення р.Стир по всій території міста. І, можливо, в додаток до цього збільшити кількість смітників на набережних та пляжах де відпочивають люди.- зазначає автор петиції Лобур Анастасія Володимирівна.



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Підтримати ініціативу лучанки можна за посиланням:



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