вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

30 травня – яке сьогодні свято та чому в цей день не можна приймати подарунків

30 травня – яке сьогодні свято та чому в цей день не можна приймати подарунків
30 травня 2019 року – день Євдокії Свистунки та Андроніка. У цей день підсапували картоплю і звали дощі.

Іменини сьогодні святкують: Адріан, Опанас, Давид, Євдокія, Єфросинія, Степан, Юнія, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 30 травня

Яка погода на Євдокію, таким буде і все літо;
Якщо молодик на дощову Євдокію – літо буде мокрим;
А якщо дме північний вітер – до холодного літа.

Що можна робити 30 травня

У цей день заведено поратись біля городини, а також неодруженим дівчатам закликати свою долю на вечорницях.

Що не можна робити 30 травня

Потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, 30 травня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинянина знайшли 70 грамів наркотиків
Сьогодні, 09:45
На Київщині за один день злодії обікрали три церкви
Сьогодні, 09:30
Волинське місто затопило через зливу. ФОТО
Сьогодні, 09:15
30 травня – яке сьогодні свято та чому в цей день не можна приймати подарунків
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 30 травня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 травня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 травня
29 травень, 20:30
У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято» У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято»
29 травень, 17:22
29 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 29 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
29 травень, 09:08
28 травня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто садити рослини 28 травня – яке сьогодні свято і чому в цей день не варто садити рослини
28 травень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відійшла у вічність ексрацівниця Луцької райдержадміністрації
Сьогодні, 10:15
 0
Били по голові і виривали зуби: на Черкащині підлітки жорстоко катували пенсіонерів
Сьогодні, 10:12
 0
На Волині медики «швидкої» рятували двох людей, які обпеклися окропом
Сьогодні, 09:59
 0
Волинянин-миротворець рятує людей в Африці. ФОТО
Сьогодні, 09:52
 0
У волинянина знайшли 70 грамів наркотиків
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿