30 травня – яке сьогодні свято та чому в цей день не можна приймати подарунків
Сьогодні, 09:15
30 травня 2019 року – день Євдокії Свистунки та Андроніка. У цей день підсапували картоплю і звали дощі.
Іменини сьогодні святкують: Адріан, Опанас, Давид, Євдокія, Єфросинія, Степан, Юнія, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 30 травня
Яка погода на Євдокію, таким буде і все літо;
Якщо молодик на дощову Євдокію – літо буде мокрим;
А якщо дме північний вітер – до холодного літа.
Що можна робити 30 травня
У цей день заведено поратись біля городини, а також неодруженим дівчатам закликати свою долю на вечорницях.
Що не можна робити 30 травня
Потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.
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Іменини сьогодні святкують: Адріан, Опанас, Давид, Євдокія, Єфросинія, Степан, Юнія, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 30 травня
Яка погода на Євдокію, таким буде і все літо;
Якщо молодик на дощову Євдокію – літо буде мокрим;
А якщо дме північний вітер – до холодного літа.
Що можна робити 30 травня
У цей день заведено поратись біля городини, а також неодруженим дівчатам закликати свою долю на вечорницях.
Що не можна робити 30 травня
Потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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