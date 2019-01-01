30 травня – яке сьогодні свято та чому в цей день не можна приймати подарунків

30 травня 2019 року – день Євдокії Свистунки та Андроніка. У цей день підсапували картоплю і звали дощі.Іменини сьогодні святкують: Адріан, Опанас, Давид, Євдокія, Єфросинія, Степан, Юнія, - пише 24 канал.Яка погода на Євдокію, таким буде і все літо;Якщо молодик на дощову Євдокію – літо буде мокрим;А якщо дме північний вітер – до холодного літа.У цей день заведено поратись біля городини, а також неодруженим дівчатам закликати свою долю на вечорницях.Потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.