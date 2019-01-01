У волинянина знайшли 70 грамів наркотиків





Вилучену речовину направили у Волинський науково-дослідний експертно - криміналістичний центр МВС України для проведення дослідження. Згідно з висновком експерта – це наркотичний засіб канабіс, вагою майже 70 грамів, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.



До слова, чоловік уже мав судимість за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.



Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція вилучила у 29-річного ковельчанина канабіс.Вилучену речовину направили у Волинський науково-дослідний експертно - криміналістичний центр МВС України для проведення дослідження. Згідно з висновком експерта – це наркотичний засіб канабіс, вагою майже 70 грамів, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.До слова, чоловік уже мав судимість за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

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