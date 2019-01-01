Волинянин поранив сусіда палицею із цвяхом





Про це пише



До поліції звернувся 40-річний володимирчанин та повідомив, що 27-го травня на межі своєї земельної ділянки посварився із сусідом.



В результаті конфлікту інший, 34-річний чоловік вдарив палкою із цвяхом на кінці.



Чоловік отримав травму в плечі. Також потерпілий звернувся за медичною допомогою, після чого написав заяву до поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському чоловік вдарив власного сусіда гострим предметом. Постраждалий звернувся до поліції.Про це пише БУГ До поліції звернувся 40-річний володимирчанин та повідомив, що 27-го травня на межі своєї земельної ділянки посварився із сусідом.В результаті конфлікту інший, 34-річний чоловік вдарив палкою із цвяхом на кінці.Чоловік отримав травму в плечі. Також потерпілий звернувся за медичною допомогою, після чого написав заяву до поліції.

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