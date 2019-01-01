Волинянин поранив сусіда палицею із цвяхом
Сьогодні, 17:11
У Володимирі-Волинському чоловік вдарив власного сусіда гострим предметом. Постраждалий звернувся до поліції.
Про це пише БУГ.
До поліції звернувся 40-річний володимирчанин та повідомив, що 27-го травня на межі своєї земельної ділянки посварився із сусідом.
В результаті конфлікту інший, 34-річний чоловік вдарив палкою із цвяхом на кінці.
Чоловік отримав травму в плечі. Також потерпілий звернувся за медичною допомогою, після чого написав заяву до поліції.
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Про це пише БУГ.
До поліції звернувся 40-річний володимирчанин та повідомив, що 27-го травня на межі своєї земельної ділянки посварився із сусідом.
В результаті конфлікту інший, 34-річний чоловік вдарив палкою із цвяхом на кінці.
Чоловік отримав травму в плечі. Також потерпілий звернувся за медичною допомогою, після чого написав заяву до поліції.
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