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Волинянка впала у відкритий люк і загинула: повідомили деталі трагедії

Волинянка впала у відкритий люк і загинула: повідомили деталі трагедії
У Володимирі-Волинському жінка провалилася у каналізацію та загинула.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, інцидент трапився 30 травня.

Попередньо встановили, що потерпілій було 52-роки, вона місцева жителька. Жінка провалилася у каналізаційний резервуар на вулиці Генерала Шухевича, який був прикритий тирсоплитою та загинула. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для остаточного встановлення часу та причини смерті.

Відомості поліція внесла до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. За фактом загибелі волинянки триває перевірка.

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Теги: поліція, Володимир, смерть
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