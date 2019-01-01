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Загинуло четверо: на Одещині – смертельна аварія. ФОТО

Загинуло четверо: на Одещині – смертельна аварія. ФОТО
Поблизу села Булдинка Одеської області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло 4 особи.

Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

"30 травня о 18:23 поблизу с. Булдинка Лиманського р-ну в Одеській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло 4 особи та 1 особу у важкому стані госпіталізовано", йдеться у повідомленні.

Для деблокації загиблих від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.
Загинуло четверо: на Одещині – смертельна аварія. ФОТО
Загинуло четверо: на Одещині – смертельна аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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