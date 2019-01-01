Загинуло четверо: на Одещині – смертельна аварія. ФОТО

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Поблизу села Булдинка Одеської області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло 4 особи.
Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"30 травня о 18:23 поблизу с. Булдинка Лиманського р-ну в Одеській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло 4 особи та 1 особу у важкому стані госпіталізовано", йдеться у повідомленні.
Для деблокації загиблих від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"30 травня о 18:23 поблизу с. Булдинка Лиманського р-ну в Одеській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло 4 особи та 1 особу у важкому стані госпіталізовано", йдеться у повідомленні.
Для деблокації загиблих від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.
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