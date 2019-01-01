Загинуло четверо: на Одещині – смертельна аварія. ФОТО





Про це повідомляє



"30 травня о 18:23 поблизу с. Булдинка Лиманського р-ну в Одеській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло 4 особи та 1 особу у важкому стані госпіталізовано", йдеться у повідомленні.



Для деблокації загиблих від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Булдинка Одеської області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло 4 особи.Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС."30 травня о 18:23 поблизу с. Булдинка Лиманського р-ну в Одеській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло 4 особи та 1 особу у важкому стані госпіталізовано", йдеться у повідомленні.Для деблокації загиблих від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію