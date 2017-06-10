Україна і Коста-Рика домовляються про безвіз





Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook, - пише



Там також зазначили, що вперше за всю історію відбулися консульські консультації між Україною та Коста-Рикою.



"З метою інституалізації рішення коста-риканської сторони стосовно запровадження безвізового режиму для в'їзду на її територію для громадян України досягнута домовленість щодо укладення відповідної двосторонньої угоди про безвіз", - йдеться у повідомленні департаменту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна планує підписати угоду про скасування віз із державою Коста-Рика.Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook, - пише ТСН. Там також зазначили, що вперше за всю історію відбулися консульські консультації між Україною та Коста-Рикою."З метою інституалізації рішення коста-риканської сторони стосовно запровадження безвізового режиму для в'їзду на її територію для громадян України досягнута домовленість щодо укладення відповідної двосторонньої угоди про безвіз", - йдеться у повідомленні департаменту.

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