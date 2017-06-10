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Україна і Коста-Рика домовляються про безвіз

Україна і Коста-Рика домовляються про безвіз
Україна планує підписати угоду про скасування віз із державою Коста-Рика.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook, - пише ТСН.

Там також зазначили, що вперше за всю історію відбулися консульські консультації між Україною та Коста-Рикою.

"З метою інституалізації рішення коста-риканської сторони стосовно запровадження безвізового режиму для в'їзду на її територію для громадян України досягнута домовленість щодо укладення відповідної двосторонньої угоди про безвіз", - йдеться у повідомленні департаменту.

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Теги: безвіз, Україна
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