У Луцьку розшукують серійного грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 16:16
У Луцьку правоохоронці шукають чоловіка, якого підозрюють у вчиненні декількох пограбувань.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У лютому чоловік вихопив із рук 79-річної пенсіонерки гаманець із заощадженнями та втік. Зловмисник викрав близько 20 тис. грн.. Його зафіксували камери відеоспостереження.
Поліція встановлює особу правопорушника. Його обґрунтовано підозрюють у вчиненні, ще двох пограбувань на території Луцька.
За усіма цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Якщо Ви впізнали чоловіка на фото або знаєте його місце перебування, просять невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332-242295, 0332-244298 або на екстрену лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
У лютому чоловік вихопив із рук 79-річної пенсіонерки гаманець із заощадженнями та втік. Зловмисник викрав близько 20 тис. грн.. Його зафіксували камери відеоспостереження.
Поліція встановлює особу правопорушника. Його обґрунтовано підозрюють у вчиненні, ще двох пограбувань на території Луцька.
За усіма цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Якщо Ви впізнали чоловіка на фото або знаєте його місце перебування, просять невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332-242295, 0332-244298 або на екстрену лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
Сьогодні, 16:27
У Луцьку повідомили про замінування багатьох об’єктів. ВАЖЛИВО
Сьогодні, 16:24
У Луцьку розшукують серійного грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 16:16
Відреагували миттєво: волинські лісівники прибрали рекреаційну зону, яку загидили відпочивальники
Сьогодні, 15:52