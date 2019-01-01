У Луцьку розшукують серійного грабіжника. ФОТО

У Луцьку правоохоронці шукають чоловіка, якого підозрюють у вчиненні декількох пограбувань.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.У лютому чоловік вихопив із рук 79-річної пенсіонерки гаманець із заощадженнями та втік. Зловмисник викрав близько 20 тис. грн.. Його зафіксували камери відеоспостереження.Поліція встановлює особу правопорушника. Його обґрунтовано підозрюють у вчиненні, ще двох пограбувань на території Луцька.За усіма цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України.Якщо Ви впізнали чоловіка на фото або знаєте його місце перебування, просять невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332-242295, 0332-244298 або на екстрену лінію «102».