Скандал у місті на Волині: п'яні неповнолітні дівчата чіплялись до людей. ВІДЕО





Про це повідомляє видання



Серед білого дня захмелілі дівчата чіплялись до людей.



Котрась із жінок, що торгують у контейнерах, викликала поліцію. А правоохоронці, які прибули на місце інциденту зазначили, що затримати й доправити у відділок без присутності їхніх батьків вон не можуть.



Обуренню підприємців не було меж.



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