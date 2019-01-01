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Скандал у місті на Волині: п'яні неповнолітні дівчата чіплялись до людей. ВІДЕО

Скандал у місті на Волині: п'яні неповнолітні дівчата чіплялись до людей. ВІДЕО
У Нововолинську біли стадіону на місцевого ринку трапився скандал.

Про це повідомляє видання Радар.

Серед білого дня захмелілі дівчата чіплялись до людей.

Котрась із жінок, що торгують у контейнерах, викликала поліцію. А правоохоронці, які прибули на місце інциденту зазначили, що затримати й доправити у відділок без присутності їхніх батьків вон не можуть.

Обуренню підприємців не було меж.

УВАГА! На відео присутня нецензурна лексика.




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Теги: скандал, дівчата
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