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Пістолет і георгіївська стрічка: у Луцьку затримали підозрілого чоловіка. ФОТО

Пістолет і георгіївська стрічка: у Луцьку затримали підозрілого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 31 травня, на проспекті Соборності, патрульні помітили підозрілу особу, яка зайшла всередину торгово-розважального центру.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Збоку чоловік мав причеплену медаль з георгіївською стрічкою.

Також при ньому виявили цілий арсенал: предмет, схожий на пневматичний пістолет, пенал до автомата Калашникова, газовий балончик, ніж тощо.

Пістолет і георгіївська стрічка: у Луцьку затримали підозрілого чоловіка. ФОТО

Пістолет і георгіївська стрічка: у Луцьку затримали підозрілого чоловіка. ФОТО

Пістолет і георгіївська стрічка: у Луцьку затримали підозрілого чоловіка. ФОТО

Поліцейські встановили, що особа перебуває на обліку в психіатричній лікарні, має групу інвалідності, відповідно, все це носити не може, оскільки може загрожувати іншим.

Речі вилучила слідчо-оперативна група.

Патрульні ж склали на громадянина протокол за ст. 173-3 КУпАП (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки), який направлять на розгляд суду.

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Теги: поліція, пістолет, георгіївська стрічка
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Коментарі 1
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а що це на останньому фото приховане за допомогою ефекту розмиття? фалоімітатор?
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