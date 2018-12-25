Пістолет і георгіївська стрічка: у Луцьку затримали підозрілого чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 22:27
Сьогодні, 31 травня, на проспекті Соборності, патрульні помітили підозрілу особу, яка зайшла всередину торгово-розважального центру.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Збоку чоловік мав причеплену медаль з георгіївською стрічкою.
Також при ньому виявили цілий арсенал: предмет, схожий на пневматичний пістолет, пенал до автомата Калашникова, газовий балончик, ніж тощо.
Поліцейські встановили, що особа перебуває на обліку в психіатричній лікарні, має групу інвалідності, відповідно, все це носити не може, оскільки може загрожувати іншим.
Речі вилучила слідчо-оперативна група.
Патрульні ж склали на громадянина протокол за ст. 173-3 КУпАП (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки), який направлять на розгляд суду.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Збоку чоловік мав причеплену медаль з георгіївською стрічкою.
Також при ньому виявили цілий арсенал: предмет, схожий на пневматичний пістолет, пенал до автомата Калашникова, газовий балончик, ніж тощо.
Поліцейські встановили, що особа перебуває на обліку в психіатричній лікарні, має групу інвалідності, відповідно, все це носити не може, оскільки може загрожувати іншим.
Речі вилучила слідчо-оперативна група.
Патрульні ж склали на громадянина протокол за ст. 173-3 КУпАП (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки), який направлять на розгляд суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а що це на останньому фото приховане за допомогою ефекту розмиття? фалоімітатор?
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