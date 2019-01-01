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У Луцьку зіткнулися мікроавтобус та мотоцикл, є постраждалі

У Луцьку зіткнулися мікроавтобус та мотоцикл, є постраждалі
На перехресті вулиць Львівської та Станіславського у Луцьку трапилась аварія за участю мікроавтобуса та мотоцикла.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

ДТП трапилась о 14:35. На місці автопригоди працював екіпаж поліції та карета швидкої допомоги.

Водія мотоцикла, чоловіка похилого віку, госпіталізували.

Як пояснив водій мікроавтобуса Фольксваген Т4, виїжджаючи з вул. Маковського (що зі сторони автостанції), та перетинаючи вул.Львівську до вул.Станіславського, він пропустивши кілька автівок, не помітив мотоцикліста, який рухався головною дорогою (вул.Львівська у напрямку вул.Дубнівської), внаслідок чого і наїхав на мотоцикліста.

Як додав водій мікроавтобуса, зіткнення було не в боковим, а з легким доторканням, це сталося тому, що мотоцикліст ймовірно також здійснював поворот на вул.Станіславського. На думку водія автівки, це і врятувало життя мотоцикліста, оскільки він впав на бік і його навіть не викинуло з мотоцикла.

Госпіталізований чоловік скаржився на біль ноги, тому деталі травми з'ясовуватимуться у приймальному відділенні травматології.
У Луцьку зіткнулися мікроавтобус та мотоцикл, є постраждалі

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Теги: аварія, Луцьк
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