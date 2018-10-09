Волинські баскетболісти увійшли до збірних України. ВІДЕО





Так, Володимир Шевчук – гравець Вищої ліги у складі “Старого Луцька…” і студентської команди міста, гратиме за збірну U-18 баскетболу 3X3. Нещодавно його команда посіла перше місце на турнірі Central Europe Tour у Словаччині. Про це повідомляє



У Федерації баскетболу Луцька кажуть – це була дієва підготовка вже до самого чемпіонату світу у Монголії, що стартує третього червня у місті Улан-Батор.



Окрім цього, до розширеного списку збірної України U-20, для підготовки до чемпіонату Європи, потрапив молодий бігмен баскетбольного клубу «Старий Луцьк – Університет» – Максим Дейна.



Утім, не всі зі списку виступатимуть за збірну. Це своєрідний відбірковий тур. Окрім гравця луцької команди, викликали ще вісімнадцять молодих баскетболістів. Уже незабаром, у липні, деякі з них представлятимуть Україну на європейському майданчику в Ізраїлі.





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