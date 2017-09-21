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В Україні ресторани й готелі платитимуть роялті за музику

В Україні ресторани й готелі платитимуть роялті за музику
Українська ліга авторських і суміжних прав отримала ексклюзивне право брати винагороду (роялті) за звучання звукозаписів пісень в ресторанах, готелях, кафе.

Про це повідомили в Мінекономрозвитку – пише VEZHA.

Міністерство також акредитувало громадську спілка «Український музичний альянс» на збір грошей за використання звукозаписів телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги, онлайн-мовниками та іншими особами, які займаються публічним мовленням.

Зібрані цими двома організаціями гроші розподілятимуть між виконавцями, виробниками фонограм і відеограм.

Варто нагадати, в травні 2018 року Верховна Рада законопроект «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського і суміжних прав». У жовтні його підписав президент.

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Теги: роялті, музика, ресторан
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