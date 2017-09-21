В Україні ресторани й готелі платитимуть роялті за музику
Сьогодні, 04:39
Українська ліга авторських і суміжних прав отримала ексклюзивне право брати винагороду (роялті) за звучання звукозаписів пісень в ресторанах, готелях, кафе.
Про це повідомили в Мінекономрозвитку – пише VEZHA.
Міністерство також акредитувало громадську спілка «Український музичний альянс» на збір грошей за використання звукозаписів телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги, онлайн-мовниками та іншими особами, які займаються публічним мовленням.
Зібрані цими двома організаціями гроші розподілятимуть між виконавцями, виробниками фонограм і відеограм.
Варто нагадати, в травні 2018 року Верховна Рада законопроект «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського і суміжних прав». У жовтні його підписав президент.
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Про це повідомили в Мінекономрозвитку – пише VEZHA.
Міністерство також акредитувало громадську спілка «Український музичний альянс» на збір грошей за використання звукозаписів телерадіоорганізаціями, провайдерами програмної послуги, онлайн-мовниками та іншими особами, які займаються публічним мовленням.
Зібрані цими двома організаціями гроші розподілятимуть між виконавцями, виробниками фонограм і відеограм.
Варто нагадати, в травні 2018 року Верховна Рада законопроект «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського і суміжних прав». У жовтні його підписав президент.
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