Що робити у разі вибуху: поради волинянам
Сьогодні, 13:49
Волинянам розповіли, що потрібно робити у разі вибуху на території.
Про це повідомили у прес-службі Управління охорони здоров'я Луцької міськради.
У випадку вибуху необхідно негайно організувати і забезпечити виконання наступних основних заходів:
- за списком екстреного оповіщення викликати на об’єкт пожежних, швидку допомогу, рятувальників, комунальні служби (газ, електрика, тепло);
- за списком екстреного оповіщення повідомити про подію керівництво (адміністрацію) підприємства та правоохоронні органи;
- організувати евакуацію персоналу з вогнища вибуху, зруйнованих або ушкоджених вибухом приміщень;
- до прибуття служби швидкої допомоги надати постраждалим первинну медичну допомогу;
- відключити подачу електроенергії, газу, води, тепла в ушкоджені вибухом приміщення;
- оточити місце вибуху силами служб охорони, безпеки і забезпечити його ізоляцію до прибуття компетентних органів;
- наявними силами організуйте огляд прилеглої території з метою виявлення інших закладених вибухових пристроїв;
- при виникненні пожежі вжити заходів щодо її гасіння власними силами і наявними протипожежними засобами.
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Про це повідомили у прес-службі Управління охорони здоров'я Луцької міськради.
У випадку вибуху необхідно негайно організувати і забезпечити виконання наступних основних заходів:
- за списком екстреного оповіщення викликати на об’єкт пожежних, швидку допомогу, рятувальників, комунальні служби (газ, електрика, тепло);
- за списком екстреного оповіщення повідомити про подію керівництво (адміністрацію) підприємства та правоохоронні органи;
- організувати евакуацію персоналу з вогнища вибуху, зруйнованих або ушкоджених вибухом приміщень;
- до прибуття служби швидкої допомоги надати постраждалим первинну медичну допомогу;
- відключити подачу електроенергії, газу, води, тепла в ушкоджені вибухом приміщення;
- оточити місце вибуху силами служб охорони, безпеки і забезпечити його ізоляцію до прибуття компетентних органів;
- наявними силами організуйте огляд прилеглої території з метою виявлення інших закладених вибухових пристроїв;
- при виникненні пожежі вжити заходів щодо її гасіння власними силами і наявними протипожежними засобами.
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