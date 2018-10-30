Що робити у разі вибуху: поради волинянам

Волинянам розповіли, що потрібно робити у разі вибуху на території.Про це повідомили у прес-службі Управління охорони здоров'я Луцької міськради.У випадку вибуху необхідно негайно організувати і забезпечити виконання наступних основних заходів:- за списком екстреного оповіщення викликати на об’єкт пожежних, швидку допомогу, рятувальників, комунальні служби (газ, електрика, тепло);- за списком екстреного оповіщення повідомити про подію керівництво (адміністрацію) підприємства та правоохоронні органи;- організувати евакуацію персоналу з вогнища вибуху, зруйнованих або ушкоджених вибухом приміщень;- до прибуття служби швидкої допомоги надати постраждалим первинну медичну допомогу;- відключити подачу електроенергії, газу, води, тепла в ушкоджені вибухом приміщення;- оточити місце вибуху силами служб охорони, безпеки і забезпечити його ізоляцію до прибуття компетентних органів;- наявними силами організуйте огляд прилеглої території з метою виявлення інших закладених вибухових пристроїв;- при виникненні пожежі вжити заходів щодо її гасіння власними силами і наявними протипожежними засобами.