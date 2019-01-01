У Луцьку чоловік не зміг вкрасти гроші з банкомату, бо вдома забув ніж





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області - пишуть



Під час судового засідання встановили, що 8 березня близько 23.00 обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, намагався отримати доступ до інженерної частини одного з банкоматів «Приватбанку» у Луцьку, аби вкрасти з нього гроші.



Так, лучанин шляхом пошкодження передньої панелі зверху над монітором, де знаходиться інженерна частина банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», спеціально пристосованим засобом – газовим балончиком із автоматизованою газовою запальничкою, намагався отримати доступ до інженерної частини банку та несанкціоновано втрутитись в роботу банкомату.



Зокрема, це дозволило б налаштувати систему на видачу грошових коштів та викрасти грошові кошти у сумі 30 тисяч 700 гривень, що належать ПАТ КБ «Приватбанк». Втім, проникнути до інженерної частини банкомату злочинець не зміг, оскільки не взяв із собою ножа, яким би міг допомогти собі зробити отвір в розплавленій панелі банкомату.



Наступного дня лучанин таким же способом хотів отримати доступ до банкомату, однак його дії були виявлені іншими особами, які викликали поліцію.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково, не погодившись з кваліфікацією справи. Незважаючи на це, його вина була доведена повністю зібраними доказами.



Відтак, суд визнав лучанина винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на 2 роки, проте змінив покарання на умовне терміном на 1 рік та 6 місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині лучанин хотів викрасти з банкомату майже 31 тисячу гривень, однак не зумів завершити злочин до кінця, оскільки забув вдома ножа, яким би мав проникнути до інженерної частини банкомату.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області - пишуть Волинські новини Під час судового засідання встановили, що 8 березня близько 23.00 обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, намагався отримати доступ до інженерної частини одного з банкоматів «Приватбанку» у Луцьку, аби вкрасти з нього гроші.Так, лучанин шляхом пошкодження передньої панелі зверху над монітором, де знаходиться інженерна частина банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», спеціально пристосованим засобом – газовим балончиком із автоматизованою газовою запальничкою, намагався отримати доступ до інженерної частини банку та несанкціоновано втрутитись в роботу банкомату.Зокрема, це дозволило б налаштувати систему на видачу грошових коштів та викрасти грошові кошти у сумі 30 тисяч 700 гривень, що належать ПАТ КБ «Приватбанк». Втім, проникнути до інженерної частини банкомату злочинець не зміг, оскільки не взяв із собою ножа, яким би міг допомогти собі зробити отвір в розплавленій панелі банкомату.Наступного дня лучанин таким же способом хотів отримати доступ до банкомату, однак його дії були виявлені іншими особами, які викликали поліцію.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково, не погодившись з кваліфікацією справи. Незважаючи на це, його вина була доведена повністю зібраними доказами.Відтак, суд визнав лучанина винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на 2 роки, проте змінив покарання на умовне терміном на 1 рік та 6 місяців.

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