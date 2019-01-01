«Вибухотехніки з ніг валяться», - Козак про масові «замінування» у Луцьку

За чотири дні на Волині повідомили про замінування 80 об’єктів.Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.Нагадаємо, правоохоронці кажуть, що повідомлення про замінування надходять на електронну пошту з серверів Російської Федерації. Швидше за все, їх розсилає одна людина.«Вибухотехніки з ніг валяться, але виконують свою роботу», - відзначив т.в.о. начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак. Загалом у ГУНП в області таких спеціалістів є лише 6.