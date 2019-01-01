«Вибухотехніки з ніг валяться», - Козак про масові «замінування» у Луцьку
Сьогодні, 10:52
За чотири дні на Волині повідомили про замінування 80 об’єктів.
Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.
Нагадаємо, правоохоронці кажуть, що повідомлення про замінування надходять на електронну пошту з серверів Російської Федерації. Швидше за все, їх розсилає одна людина.
«Вибухотехніки з ніг валяться, але виконують свою роботу», - відзначив т.в.о. начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак. Загалом у ГУНП в області таких спеціалістів є лише 6.
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Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.
Нагадаємо, правоохоронці кажуть, що повідомлення про замінування надходять на електронну пошту з серверів Російської Федерації. Швидше за все, їх розсилає одна людина.
«Вибухотехніки з ніг валяться, але виконують свою роботу», - відзначив т.в.о. начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак. Загалом у ГУНП в області таких спеціалістів є лише 6.
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