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«Вибухотехніки з ніг валяться», - Козак про масові «замінування» у Луцьку

«Вибухотехніки з ніг валяться», - Козак про масові «замінування» у Луцьку
За чотири дні на Волині повідомили про замінування 80 об’єктів.

Про це йшлося у вівторок, 4 червня, під час брифінгу.

Нагадаємо, правоохоронці кажуть, що повідомлення про замінування надходять на електронну пошту з серверів Російської Федерації. Швидше за все, їх розсилає одна людина.

«Вибухотехніки з ніг валяться, але виконують свою роботу», - відзначив т.в.о. начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак. Загалом у ГУНП в області таких спеціалістів є лише 6.

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Теги: замінування, Луцьк
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