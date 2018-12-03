У Луцьку покажуть виставу за романом Рея Бредбері

У Палаці культури міста Луцька покажуть виставу «Кульбабове вино».Про це повідомили на сайті театру-студію «Гармидер».Вистава відбудеться 9 червня о 17:00.Ця історія одного літа в постановці, спільно з пластиографом, нещодавно на Всеукраїнському фестивалі «Перевтілення» у Києві отримала головну нагороду фестивалю та ще 4 нагороди за акторські роботи.Ця вистава для дорослих та підлітків обов’язкова для перегляду на початку літа, аби глибше усвідомити як це воно «бути по-справжньому живим», робити дивовижні відкриття і головне розуміти та відчувати що таке Дитинство.«Вхід вільний», – наголошують організатори.