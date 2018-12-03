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У Луцьку покажуть виставу за романом Рея Бредбері

У Луцьку покажуть виставу за романом Рея Бредбері
У Палаці культури міста Луцька покажуть виставу «Кульбабове вино».

Про це повідомили на сайті театру-студію «Гармидер».

Вистава відбудеться 9 червня о 17:00.

Ця історія одного літа в постановці Руслани Порицької, спільно з пластиографом Юлією Варченко, нещодавно на Всеукраїнському фестивалі «Перевтілення» у Києві отримала головну нагороду фестивалю та ще 4 нагороди за акторські роботи.

Ця вистава для дорослих та підлітків обов’язкова для перегляду на початку літа, аби глибше усвідомити як це воно «бути по-справжньому живим», робити дивовижні відкриття і головне розуміти та відчувати що таке Дитинство.

«Вхід вільний», – наголошують організатори.

У Луцьку покажуть виставу за романом Рея Бредбері
У Луцьку покажуть виставу за романом Рея Бредбері
У Луцьку покажуть виставу за романом Рея Бредбері
У Луцьку покажуть виставу за романом Рея Бредбері

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Теги: вистава, Луцьк
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