У Луцьку покажуть виставу за романом Рея Бредбері
Сьогодні, 14:19
У Палаці культури міста Луцька покажуть виставу «Кульбабове вино».
Про це повідомили на сайті театру-студію «Гармидер».
Вистава відбудеться 9 червня о 17:00.
Ця історія одного літа в постановці Руслани Порицької, спільно з пластиографом Юлією Варченко, нещодавно на Всеукраїнському фестивалі «Перевтілення» у Києві отримала головну нагороду фестивалю та ще 4 нагороди за акторські роботи.
Ця вистава для дорослих та підлітків обов’язкова для перегляду на початку літа, аби глибше усвідомити як це воно «бути по-справжньому живим», робити дивовижні відкриття і головне розуміти та відчувати що таке Дитинство.
«Вхід вільний», – наголошують організатори.
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Про це повідомили на сайті театру-студію «Гармидер».
Вистава відбудеться 9 червня о 17:00.
Ця історія одного літа в постановці Руслани Порицької, спільно з пластиографом Юлією Варченко, нещодавно на Всеукраїнському фестивалі «Перевтілення» у Києві отримала головну нагороду фестивалю та ще 4 нагороди за акторські роботи.
Ця вистава для дорослих та підлітків обов’язкова для перегляду на початку літа, аби глибше усвідомити як це воно «бути по-справжньому живим», робити дивовижні відкриття і головне розуміти та відчувати що таке Дитинство.
«Вхід вільний», – наголошують організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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