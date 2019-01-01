У Луцьку закривають відому кав’ярню
Сьогодні, 15:42
Кав’ярня “Львівський штрудель”, що в центрі Луцька, закривається.
Про це 12 каналу повідомили у закладі.
“Львівський штрудель” працював на проспекті Волі, 8 з 2013-го року. Спочатку у закладі пропонували лише штруделі та декілька позицій кави, згодом асортимент розширився.
Кав’ярня працюватиме до 24 червня.
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Про це 12 каналу повідомили у закладі.
“Львівський штрудель” працював на проспекті Волі, 8 з 2013-го року. Спочатку у закладі пропонували лише штруделі та декілька позицій кави, згодом асортимент розширився.
Кав’ярня працюватиме до 24 червня.
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