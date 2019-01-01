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У Луцьку закривають відому кав’ярню

У Луцьку закривають відому кав’ярню
Кав’ярня “Львівський штрудель”, що в центрі Луцька, закривається.

Про це 12 каналу повідомили у закладі.

“Львівський штрудель” працював на проспекті Волі, 8 з 2013-го року. Спочатку у закладі пропонували лише штруделі та декілька позицій кави, згодом асортимент розширився.

Кав’ярня працюватиме до 24 червня.

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Теги: закриття, Кав’ярня
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