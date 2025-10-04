До волинського перинатального центру передали купу м'яких іграшок. ВІДЕО





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Таку кількість м’яких іграшок за 1,5 місяці виготовили 20 волинянок в рамках благодійного проекту. Він є частиною світового руху «Диво-восьминіжки». Створили його задля допомоги у виходжуванні передчасно народжених немовлят.



Алла Філонюк – одна із майстринь, яка долучилася до благодійної акції. Каже: гачком не в’язала більше 5 років. Заради допомоги недоношеним діткам відновлювала забуті вміння. Це вже шоста її восьминіжка.



«Я вирішила спробувати. Коли я побачила, що задоволення неймовірне, я долучилась до цієї акції. Щоразу виходить якесь інше личко. Ти експериментуєш. Найскладніше вив’язувати, принаймні для мене саме ці щупальці. Ти мусиш вив’язати таку прокручену спіральку. А потім з кожним разом воно виходить все краще і краще», – каже майстриня.



Першу іграшку власноруч сплела датчанка, в якої народилося недоношене немовля, 2013 року. Позитивний ефект перевершив сподівання, розповіла лікарка Тетяна Матева. На Волині благодійний проект «Диво-восьминіжка» стартував 1,5 місяці тому. Його координаторка Наталія Єкименко розповіла: долучилися до акції майстрині з різних районів області: Ковельського, Ківерцівського, Рожищенського, з Луцька і міста Бровари під Києвом. Нині 138 восьминіжок принесли до волинського перинатального центру.



До перинатального центру прийшла і Даринка Батіна. Майже 12 років тому дівчинка «поспішила прийти в цей світ» і народилася з вагою - кілограм 400 грамів та зростом 40 см. Дарина розповідає: успішно навчається у школі, займається йогою і плаванням та долучилася до благодійної акції.



«Мені мама розказувала, що я була дуже маленька. Вона мене взагалі 3 дні не бачила. Тільки на третій день мене до неї принесли. Я так само виростала тут. Таких діток також багато», – розповідає дівчинка.



Щороку в області передчасно народжується до сотні немовлят, каже дитячий анестезіолог Тетяна Матева. І додає: процес їх виходжування багатогранний. Він залежить від наявності високоспеціалізованої апаратури, досвіду лікарів і психологічного стану немовляти.



«Новонароджені дітки особливо передчасні в перші тижні свого життя проводять в таких кювезах. До них прикріплена дуже велика кількість датчиків, катетерів, зондів. Все направлене на підтримку процесу життєдіяльності. Але дітки несвідомо виривають катетери, зонди, датчики. Саме для того, щоб цього не відбувалося, і створили ці чудо-восьминіжки. Коли дитинка своєю крихітною ручкою тримає цю ніжку, вона заспокоюється, вона отримує відчуття захисту, яке вона мала перебуваючи ще разом з мамою», – розповіла медик.



«Цей восьминіжка, можливо, буде талісманом для тої дитини протягом усього життя», – зазначила Юлія Токарська, ініціаторка акції «Диво-восьминіжка Волинь».



«Ми дуже надіємося, що акція буде продовжуватися. Тому що дітки таких буде не 100 і не 200. Їх буде набагато більше. Потребувати вони будуть не тільки восьминіжок, а й одяг: шкарпетки, шапочки інший одяг. Для таких діток це дуже важливо», – зауважила Ірина Горавська, директорка Волинського обласного перинатального центру.



Нині у перинатальному центрі немає пацієнтів. Найближчим часом, коли він відкриється, каже його директорка Ірина Горавська, в'язані восьминіжки допомагатимуть немовлятам.





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