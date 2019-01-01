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Курс валют у Луцьку на 5 червня

Курс валют у Луцьку на 5 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.819, а продаж - 27.240.

Євро при купівлі становить - 29.959, продажу - 30.676.

Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.421.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.714, продаж - 7.154.

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Теги: курс валют, Луцьк
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