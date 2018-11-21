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На Волині врятували двох людей від утоплення

На Волині врятували двох людей від утоплення
За добу 4 червня волинські медики зареєстрували 432 звернень та здійснили 346 виїздів. Серед них були виїзди з приводу утоплення.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригади екстреної медичної допомоги провели дві успішні реанімації при утопленні

За добу було виїздів:

2 – з приводу гострого коронарного синдрому
4 – з приводу ДТП;
2 – з приводу надзвичайної ситуації (замінування);
1 – з приводу травми китиці;
1 – з приводу кримінальний травматизм;
1 – з приводу падіння з висоти.

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Теги: утоплення, Волинь
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