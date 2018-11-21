На Волині врятували двох людей від утоплення
Сьогодні, 09:48
За добу 4 червня волинські медики зареєстрували 432 звернень та здійснили 346 виїздів. Серед них були виїзди з приводу утоплення.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Бригади екстреної медичної допомоги провели дві успішні реанімації при утопленні
За добу було виїздів:
2 – з приводу гострого коронарного синдрому
4 – з приводу ДТП;
2 – з приводу надзвичайної ситуації (замінування);
1 – з приводу травми китиці;
1 – з приводу кримінальний травматизм;
1 – з приводу падіння з висоти.
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Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Бригади екстреної медичної допомоги провели дві успішні реанімації при утопленні
За добу було виїздів:
2 – з приводу гострого коронарного синдрому
4 – з приводу ДТП;
2 – з приводу надзвичайної ситуації (замінування);
1 – з приводу травми китиці;
1 – з приводу кримінальний травматизм;
1 – з приводу падіння з висоти.
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