На Волині врятували двох людей від утоплення

За добу 4 червня волинські медики зареєстрували 432 звернень та здійснили 346 виїздів. Серед них були виїзди з приводу утоплення.Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Бригади екстреної медичної допомоги провели дві успішні реанімації при утопленніЗа добу було виїздів:2 – з приводу гострого коронарного синдрому4 – з приводу ДТП;2 – з приводу надзвичайної ситуації (замінування);1 – з приводу травми китиці;1 – з приводу кримінальний травматизм;1 – з приводу падіння з висоти.